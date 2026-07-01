Webinar: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest!

Live-Mitschnitt

Eine gute Strategie ist erst der Anfang. Im Webinar hast du erfahren, woran konstanter Trading-Erfolg wirklich hängt - und wie du typische Fehler vermeidest, bevor sie dein Depot kosten.

Kennst du das? Du hast unzählige Setups im Kopf, kennst jeden Indikator und hast dutzende Strategien ausprobiert - und trotzdem bleibt die Kurve in deinem Depot eine Achterbahnfahrt. Im Webinar hast du erfahren, warum Trading-Erfolg kein Wissensproblem ist, sondern eine Frage des Systems. Denn die Realität im Jahr 2026 ist anspruchsvoll: Der Markt wird von einer extremen Konzentration rund um wenige große KI- und Technologiewerte dominiert. Die damit verbundene Volatilität dürfte deutlich steigen - was viele Marktteilnehmer überfordert. Wer hier ohne klaren Plan agiert, wird gnadenlos aussortiert.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Es gibt einen Grund, warum viele technisch versierte Trader keine Konstanz erreichen: Sie jagen dem nächsten "perfekten" Setup hinterher, anstatt eine Routine zu etablieren. Im Webinar für Trader, die nach System suchen, wurde gezeigt, wie du dein Trading von Zufall auf echte Planbarkeit umstellst. Dabei ging es darum, warum ein Setup ohne klares Risikomanagement wertlos ist und warum Disziplin und feste Regeln wichtiger sind als eine vermeintlich "gute Nase" für den Markt. Du hast erfahren, wie aus einzelnen Trades ein stabiles System entsteht, das gerade in volatilen, stark konzentrierten Marktphasen standhält.

Das Webinar war kein Motivationsvortrag, sondern eine nüchterne Analyse für alle, die verstehen wollen, dass richtiges Investieren wichtiger ist als hartes Arbeiten.

Diese Veranstaltung wurde Dir präsentiert von WH SelfInvest

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Dein Experte

Birger Schäfermeier ist Trader seit über 36 Jahren und Gründer der European Trading Academy AG (tradAc). Er hat jede Marktphase erlebt - Euphorie, Crashs, Trends, Seitwärtsmärkte - und vor allem eines erkannt: Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch Talent oder einzelne Strategien, sondern durch ein klares, wiederholbares System. Mit tradAc bildet er Trader strukturiert aus - mit einem klar definierten Tradingprozess, festen Regeln und professioneller Begleitung.