Um 18 Uhr live: Geopolitik, Öl, Gold & Krypto: Der große Markt-Check zum Jahresende

Marktausblick

28.10.26 19:37 Uhr

Andreas Lipkow und Danny Treffer von CMC Markets ordnen heute Abend ab 18 Uhr die Marktlage zwischen Geopolitik und Berichtssaison ein und blicken auf Öl und Gas, Edelmetalle und den Kryptomarkt. Jetzt kostenlos anmelden und deine Fragen live stellen!

Das Börsenjahr 2026 hält Anleger in Atem: Geopolitische Spannungen, schwankende Energiepreise und eine Berichtssaison, bei der jedes Zahlenwerk genau unter die Lupe genommen wird, sorgen für ein Marktumfeld voller Unsicherheit. Viele fragen sich, wie belastbar die aktuellen Kurse wirklich sind und welche Themen bis zum Jahresende den Ton angeben.

Im Webinar heute Abend um 18 Uhr nehmen Andreas Lipkow, Chief Market Analyst bei CMC Markets, und Danny Treffer, Experte für Optionsscheine und Zertifikate, die aktuelle Marktsituation unter die Lupe. Sie ordnen ein, was die geopolitische Lage für die Börsen bedeutet und welche Signale die bereits veröffentlichten Quartalszahlen der Unternehmen senden.

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Anschließend geht der Blick auf die Energiemärkte: Wie entwickeln sich Öl und Gas, und welche Folgen könnten Preisbewegungen für die Konjunktur und für einzelne Unternehmen haben? Außerdem ziehen die beiden Experten Bilanz, wie sich Edelmetalle wie Gold und Silber in diesem unsicheren Jahr geschlagen haben, und wagen einen Ausblick darauf, was Anleger im Kryptomarkt erwarten könnte.

Im Online-Seminar mit CMC Markets kannst du deine Fragen direkt an die beiden Referenten stellen und profitierst von ihrer langjährigen Erfahrung an den Finanzmärkten und mit börsengelisteten Hebel- und Anlageprodukten. Wo stehen die Märkte nach einem bewegten Jahr?

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von CMC Markets.

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Deine Experten im Webinar

Andreas Lipkow ist ein bekannter deutscher Finanzmarktexperte, Buchautor und ehemaliger Börsenmakler. Seit Februar 2026 ist er als Chief Market Analyst bei CMC Markets Deutschland tätig.

Danny Treffer ist Experte für Optionsscheine und Zertifikate und war 20 Jahre in diesem Bereich bei Citi tätig. Seit Juli 2026 verantwortet er bei CMC Markets das Marketing und den Vertrieb von börsengelisteten Hebel- und Anlageprodukten.