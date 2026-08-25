Megatrend-Aktien: So habe ich das Depot vervielfacht

Megatrend-Webinar

25.08.26 09:37 Uhr

Börsenprofi Stephan Bank öffnet am 1. September ab 18 Uhr sein Megatrend-Echtgeld-Depot und zeigt dir, wie er Trends auswählt, Positionen aufbaut und Rücksetzer aushält. Jetzt kostenlos anmelden und deine Fragen live stellen!

• Das MEGATREND-KI-Echtgelddepot von Stephan Bank hat sich nach drei Jahren vervielfacht, das Webinar bietet Einblicke in Trend-Erkennung, Psychologie und langfristige Investitionsstrategien.

• Stephan Bank, Chefredakteur des aktien Magazins, zeigt in einem Webinar seine Strategien zum Erkennen und Managen von Megatrends und erklärt, worauf es beim Depotaufbau ankommt.

Cloud Computing hat viele Anleger reich gemacht. 3D-Druck nicht. Der Unterschied zwischen einem echten Megatrend und einem teuren Hype lässt sich lernen - und genau das übt Stephan Bank seit Jahren in der Praxis.

Im Webinar am 1. September ab 18 Uhr öffnet Stephan Bank, Chefredakteur des aktien Magazins und Manager des MEGATREND-KI-Echtgelddepots bei TraderFox, sein eigenes Depot und zeigt dir, wie er es bislang gemanagt hat: welche Trends er ausgewählt hat, wie er Positionen aufgebaut und Rücksetzer ausgehalten hat - und worauf es wirklich ankommt, wenn aus einer guten Idee eine reale Rendite werden soll.

Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich das MEGATREND-KI-Echtgelddepot bereits vervielfacht. Im Webinar bekommst du einen ersten, ehrlichen Einblick in die Denkweise dahinter - und den Startpunkt, wenn du das Thema danach in voller Tiefe meistern willst: von der Trend-Erkennung über die Psychologie bis zum konkreten Depotaufbau, in der TraderFox.Academy.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Stephan Bank ist Chefredakteur des aktien Magazins sowie des MEGATREND-KI-Echtgelddepots bei TraderFox. Mit über 20 Jahren Börsenerfahrung - unter anderem in Positionen bei Banken und in der Vermögensverwaltung - gilt er als erfahrene Stimme für langfristiges, trendorientiertes Investieren. Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich sein MEGATREND-KI-Echtgelddepot bereits vervielfacht.