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Megatrend-Webinar

Um 18 Uhr live: Megatrend-Aktien: So habe ich das Depot vervielfacht

Um 18 Uhr live: Megatrend-Aktien: So habe ich das Depot vervielfacht

Börsenprofi Stephan Bank öffnet heute Abend ab 18 Uhr sein Megatrend-Echtgeld-Depot und zeigt dir, wie er Trends auswählt, Positionen aufbaut und Rücksetzer aushält. Jetzt kostenlos anmelden und deine Fragen live stellen!

Cloud Computing hat viele Anleger reich gemacht. 3D-Druck nicht. Der Unterschied zwischen einem echten Megatrend und einem teuren Hype lässt sich lernen - und genau das übt Stephan Bank seit Jahren in der Praxis.

Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr öffnet Stephan Bank, Chefredakteur des aktien Magazins und Manager des MEGATREND-KI-Echtgelddepots bei TraderFox, sein eigenes Depot und zeigt dir, wie er es bislang gemanagt hat: welche Trends er ausgewählt hat, wie er Positionen aufgebaut und Rücksetzer ausgehalten hat - und worauf es wirklich ankommt, wenn aus einer guten Idee eine reale Rendite werden soll.

Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich das MEGATREND-KI-Echtgelddepot bereits vervielfacht. Im Webinar bekommst du einen ersten, ehrlichen Einblick in die Denkweise dahinter - und den Startpunkt, wenn du das Thema danach in voller Tiefe meistern willst: von der Trend-Erkennung über die Psychologie bis zum konkreten Depotaufbau, in der TraderFox.Academy.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Stephan Bank ist Chefredakteur des aktien Magazins sowie des MEGATREND-KI-Echtgelddepots bei TraderFox. Mit über 20 Jahren Börsenerfahrung - unter anderem in Positionen bei Banken und in der Vermögensverwaltung - gilt er als erfahrene Stimme für langfristiges, trendorientiertes Investieren. Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich sein MEGATREND-KI-Echtgelddepot bereits vervielfacht.

Bildquellen: chaylek/Shutterstock

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.