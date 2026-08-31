Um 18 Uhr live: Megatrend-Aktien: So habe ich das Depot vervielfacht

Megatrend-Webinar

31.08.26 18:37 Uhr

Börsenprofi Stephan Bank öffnet heute Abend ab 18 Uhr sein Megatrend-Echtgeld-Depot und zeigt dir, wie er Trends auswählt, Positionen aufbaut und Rücksetzer aushält. Jetzt kostenlos anmelden und deine Fragen live stellen!

• Das MEGATREND-KI-Echtgelddepot hat sich nach drei Jahren vervielfacht, wobei der Fokus auf langfristigem, trendorientiertem Investieren liegt.

• Stephan Bank, Chefredakteur des aktien Magazins, zeigt in einem Webinar seine Strategien zum Erkennen und Managen von Megatrends im Depot.

• Cloud Computing hat viele Anleger reich gemacht, während 3D-Druck bisher keinen ähnlichen Erfolg verzeichnen konnte.

Cloud Computing hat viele Anleger reich gemacht. 3D-Druck nicht. Der Unterschied zwischen einem echten Megatrend und einem teuren Hype lässt sich lernen - und genau das übt Stephan Bank seit Jahren in der Praxis.

Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr öffnet Stephan Bank, Chefredakteur des aktien Magazins und Manager des MEGATREND-KI-Echtgelddepots bei TraderFox, sein eigenes Depot und zeigt dir, wie er es bislang gemanagt hat: welche Trends er ausgewählt hat, wie er Positionen aufgebaut und Rücksetzer ausgehalten hat - und worauf es wirklich ankommt, wenn aus einer guten Idee eine reale Rendite werden soll.

Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich das MEGATREND-KI-Echtgelddepot bereits vervielfacht. Im Webinar bekommst du einen ersten, ehrlichen Einblick in die Denkweise dahinter - und den Startpunkt, wenn du das Thema danach in voller Tiefe meistern willst: von der Trend-Erkennung über die Psychologie bis zum konkreten Depotaufbau, in der TraderFox.Academy.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Stephan Bank ist Chefredakteur des aktien Magazins sowie des MEGATREND-KI-Echtgelddepots bei TraderFox. Mit über 20 Jahren Börsenerfahrung - unter anderem in Positionen bei Banken und in der Vermögensverwaltung - gilt er als erfahrene Stimme für langfristiges, trendorientiertes Investieren. Nach etwas mehr als drei Jahren hat sich sein MEGATREND-KI-Echtgelddepot bereits vervielfacht.