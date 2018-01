So profitieren Anleger von Künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0 und Cybersecurity

Thomas Rappold ist profunder Kenner des Silicon Valley. Der Technologie­experte und Unternehmer ist als Investor an verschiedenen Internet-Start-ups beteiligt. Kommenden Dienstag wird Rappold die enormen Potenziale der Megatrends Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz und Cyber­security aufzeigen und erläutern, weshalb Anleger diese chancen­reichen Zukunftsthemen keinesfalls außer acht lassen sollten. Hier können Sie sich kostenlos anmelden und bei diesem Online-Seminar dabei sein!

„Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 und Cybersecurity verändern die Welt in rasantem Tempo“, so Rappold. „Industrie 4.0 hat bereits volle Fahrt aufgenommen. Beim Thema Künstliche Intelligenz stehen wir erst am Anfang einer revolutio­nären Entwicklung“, so der IT-Experte im Vorgespräch. Auch das Thema Cybersecurity gewinne mit zunehmender Digitalisierung aller Lebensbereiche immer stärker an Bedeutung. Der Experte will im Webinar „die enormen Potenziale dieser drei Megatrends“ erläutern und die Chancen für Anleger aufzeigen.

Wie Anleger von Künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0 und Cybersecurity profitieren können

Als Teilnehmer im Online-Seminar mit Thomas Rappold erhalten Sie aufschluss­reiche Einblicke zu diese drei Megatrends. Sie erfahren, wie sich diese Revolutionen auf nahezu alle Lebensbereiche auswirken werden, welche Chancen sich für Anleger ergeben und mit welchen Investments Sie davon profitieren können. Melden Sie sich gleich jetzt an, die Teilnahme ist kostenfrei.

Gemeinsam mit Investment-Experte Heiko Geiger von der Bank Vontobel Europe wird Ihnen Rappold tiefe Einblicke liefern, wie die Themen Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz und Cyber Secruity strategisch zusammen­hängen und wie Anleger diese Trends spielen können. Heiko Geiger und die Bank Vontobel haben dieses Webinar mit Thomas Rappold gemeinsam mit finanzen.net für Sie organisiert.

Ihre Experten im Webinar

Thomas Rappold, war einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medien­informatik. Als Mitarbeiter der Strategie­gruppe Internet bei Allianz SE war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden beteiligt. Rappold ist seit über zehn Jahren als Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungs­gesellschaft aktiv und an zahlreichen Internet-Start-ups beteiligt. Als Investment-Advisor für Vontobel konzipierte er u.a. den Artificial Intelligence Performance-Index und den Industry 4.0 Performance-Index. Auch auf seiner Website silicon-valley.de informiert der Experte über die Megatrends der Zukunft.

Heiko Geiger leitet den Bereich Public Distribution Deutschland & Österreich der Bank Vontobel Europe. Er ist seit 15 Jahren in der Finanz­industrie tätig und war zuvor im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.

