Merck mit erfolgversprechender Corona-Pille

Merck prognostiziert für sein potenziell bahnbrechendes neues orales Corona-Medikament im Jahr 2022 einen Umsatz zwischen 5 und 7 Mrd. USD. Die Merck-Aktie springt auf ein Jahreshoch.

Die Food and Drug Administration prüft derzeit den Antrag von Merck auf eine Notfallzulassung für Mercks Corona-Pille Molnupiravir und wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres eine Entscheidung treffen.

Wenn Molnupiravir zugelassen wird, wäre es das erste orale Medikament, das die Menschen zu Hause einnehmen können, um zu verhindern, dass sie so krank werden. Die klinische Studie hat gezeigt, dass das Medikament das Risiko, an einer COVID-19-Infektion im Krankenhaus zu landen oder zu sterben, um 50 Prozent senken kann.

Gegenwärtig müssen alle Medikamente, die nachweislich gegen COVID-19 wirken, per intravenöser oder subkutaner Infusion verabreicht werden oder sind den kränksten Patienten im Krankenhaus vorbehalten.

„Wir sehen unsere Therapie als eine wichtige Ergänzung zu den Impfstoffen“, sagte Franklin Clyburn, Präsident des Handels- und Marketinggeschäfts von Merck, gegenüber Investoren. Merck erwartet, dass Molnupiravir im Jahr 2021 weltweit zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Dollar Umsatz bringen wird, basierend auf den Lieferverträgen, die es mit Regierungen auf der ganzen Welt unterzeichnet. Die USA haben bereits im Juni erklärt, dass sie dem Unternehmen 1,2 Milliarden Dollar für 1,7 Millionen fünftägige Behandlungen zahlen werden, was bedeutet, dass sie in diesem Jahr Zugang zu 17 Prozent der Gesamtproduktion von Molnupiravir haben.

Wenn das Medikament im Jahr 2022 einen Umsatz von 5 Mrd. USD einbringt, wird es wahrscheinlich zu den fünf umsatzstärksten Medikamenten von Merck gehören, obwohl der Arzneimittelhersteller plant, seine Gewinne zu gleichen Teilen mit seinem Entwicklungspartner, dem in Privatbesitz befindlichen Unternehmen Ridgeback Biotherapeutics, zu teilen.

Merck-Aktie fällt wieder zurück

Die Aktie von Merck befindet sich zwar in einem langfristigen Aufwärtstrend, stürzte jedoch deutlich ab und fiel in die jüngste Seitwärtstrendphase zurück. Nun rückt die 200-Tagelinie (rot) wieder ins Visier der Anleger, sogar ein Test der wichtigen Unterstützung bei rund 70 Dollar erscheint möglich. Auch der MACD (Momentum) beginnt wieder, nach unten zu drehen.

