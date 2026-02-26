DAX25.124 -0,2%Est506.174 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Mit System zum Trade

Webinar mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon

26.02.26 08:37 Uhr
Strategien kennt fast jeder - konstante Ergebnisse nur wenige. Das Webinar am 5. März ab 18 Uhr zeigt dir, warum System, Struktur und Denkweise über nachhaltigen Trading-Erfolg entscheiden.

Strategien allein machen noch keinen erfolgreichen Trader. Das ist eine unbequeme Wahrheit. Viele Börsianer kennen Setups, Indikatoren und Marktmodelle - und dennoch bleibt die Performance unkonstant. Das Webinar für Trading-Enthusiasten rückt den Fokus dorthin, wo nachhaltiger Erfolg tatsächlich entsteht: auf Struktur, Entscheidungsprozesse und ein belastbares System.


In der Theorie klingt Trading einfach, doch die Realität sieht anders aus. Wir befinden uns in einem Marktumfeld mit extremer Indexkonzentration und einer Volatilität, die viele Marktteilnehmer überfordert. Wer ohne klaren Plan agiert, wird vom Markt aussortiert. Erfolg an der Börse ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Disziplin und einem reproduzierbaren Prozess. Den Unterschied zwischen "Zocken" und einem seriösen Börsengeschäft macht nicht die Strategie allein, sondern das System dahinter.

Es gibt einen Grund, warum viele technisch versierte Trader keine Konstanz erreichen: Sie jagen dem nächsten "perfekten" Setup hinterher, anstatt eine Routine zu etablieren. Im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene wird aufgezeigt, wie Trading von Zufall auf echte Planbarkeit umgestellt wird.


Das Webinar am 5. März ab 18 Uhr ist kein Motivationsvortrag, sondern ein realistischer Blick auf das, was im Trading langfristig funktioniert! Es richtet sich an Trader mit technischem Know-how, die Konstanz vermissen, an ambitionierte Einsteiger, die von Beginn an strukturiert arbeiten wollen, und an Fortgeschrittene, die ihr Trading als ernsthafte Tätigkeit begreifen - nicht als Glücksspiel.


Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Birger Schäfermeier ist Trader seit über 36 Jahren und Gründer der European Trading Academy AG (tradAc).
Er hat jede Marktphase erlebt - Euphorie, Crashs, Trends, Seitwärtsmärkte - und vor allem eines erkannt:
Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch Talent oder einzelne Strategien, sondern durch ein klares, wiederholbares System.
Mit tradAc bildet er Trader strukturiert aus - mit einem klar definierten Tradingprozess, festen Regeln und professioneller Begleitung.

Bildquellen: eamesBot/Shutterstock.com