Meine Trendfolge-Trading mit der Momentum-Breakout-Matrix

Momentum-Webinar

TraderFox-Gründer Simon Betschinger zeigt, wie er mit der Momentum-Breakout-Matrix starke Aktien und Branchen auf einen Blick identifiziert. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

Trendfolge zählt zu den am längsten bewährten Strategien an den Finanzmärkten: Wer frühzeitig erkennt, welche Aktien und Branchen gerade an Stärke gewinnen, kann von bestehenden Trends profitieren, statt ihnen hinterherzulaufen.

Im finanzen.net-Webinar zeigt TraderFox-Gründer Simon Betschinger, wie er die Momentum-Breakout-Matrix auf dem TraderFox Trading-Desk einsetzt, um starke Aktien und Branchen mit einem Blick zu identifizieren.

Simon Betschinger zeigt Schritt für Schritt, wie die Momentum-Breakout-Matrix aufgebaut ist und wie er damit systematisch nach Ausbrüchen mit hoher relativer Stärke sucht.

Wie lässt sich Trendfolge systematisch statt nach Bauchgefühl umsetzen? Welche Rolle spielt relative Stärke bei der Aktienauswahl? Im Online-Seminar für trendorientierte Trader erhältst Du praxisnahe Antworten direkt vom Profi.

Jetzt kostenlos anmelden und deine Frage an Simon Betschinger stellen!

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox und einer der erfahrensten Trader Deutschlands. Ihm ist es mit verschiedenen Depots bereits mehrfach gelungen, aus 100.000 Euro eine Million zu machen: Von 2006 bis 2010 wurden daraus über 1 Million Euro, von 2016 bis 2024 sogar 4 Millionen Euro - unter anderem dank eines Ver300fachers bei NVIDIA. Sein Stillhalter-Depot hat er in den letzten Jahren verfünffacht. Seine Vorgehensweise vermittelt er auf traderfox.academy sowie in seinen Webinaren direkt und praxisnah.