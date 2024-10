Heute um 18 Uhr live: Female finance - Money Mindset & Börsenpsychologie

Money Management für Frauen

Wie ist deine Einstellung zu Geld? Das Online-Seminar am 15. Oktober ab 18 Uhr vermittelt wertvolle Einblicke in Risikobereitschaft und realistische Erwartungen bei finanziellen Entscheidungen. Erfahre, wie du typische Fehler vermeidest und deine Anlagestrategie optimierst!

Die persönliche Einstellung zu Geld spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der eigenen Finanzstrategie. Ob vorsichtig oder risikobereit - wie man Schwankungen aushält und welche Erwartungen realistisch sind, beeinflusst maßgeblich die finanziellen Entscheidungen. Das Online-Seminar am 15. Oktober ab 18 Uhr bietet wertvolle Einblicke in die Frage, wie individuelle Risikobereitschaft und finanzielle Erwartungen die Anlagestrategien formen sollten.

Referentin Marile Glöcklhofer teilt ihre langjährigen Erfahrungen an der Börse und erklärt, welche häufigen Fehler es zu vermeiden gilt. Mit klaren Beispielen und praxisnahen Ratschlägen vermittelt sie im Online-Seminar am 15. Oktober ab 18 Uhr, wie man seine eigene Einstellung zu Geld realistisch bewertet und erfolgreich in seine Finanzplanung integriert.

Das Online-Seminar am 15. Oktober ab 18 Uhr bietet einen kurzweiligen und lehrreichen Exkurs, der Teilnehmern hilft, ihre finanzielle Haltung besser zu verstehen und kluge Entscheidungen zu treffen. Es richtet sich an alle, die ihre Risikobereitschaft reflektieren und ihre Erwartungen an den Finanzmarkt besser einschätzen möchten.

Marile Glöcklhofer hat langjährige Börsenerfahrung, seit 1990 ist sie für die Börse München tätig. Vom Zurufhandel zu Kryptos und Social Media - so könnte man Ihren Berufsweg beschreiben. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Thema female finance. Mit zahlreichen Vorträgen und Kooperationen bringt sie das Thema Geldanlage für Frauen verständlich und unterhaltsam an die Zielgruppe. Frauen haben andere Ansprüche an die Geldanlage und oft andere Voraussetzungen. Teilzeit-Arbeit führt zu niedrigen Renten, die Lebenserwartung ist höher - weniger Geld muss auch noch länger reichen. Und ein Mann ist keine Altersvorsorge! Das sind die Ansatzpunkte, warum Frauen selbst für Ihre Finanzen und für ihr finanzielles Auskommen sorgen müssen. Marile Glöcklhofer vermittelt das Thema nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern praxisnah und unterhaltsam, ohne Fachchinesisch. Als Vertreterin der neutralen Börse München ist der Vortrag auch fern von Produktverkauf und Anlageberatung. Information und Selbstermächtigung von Frauen zum Thema Finanzen stehen ganz klar im Mittelpunkt.