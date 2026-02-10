Muster-Depot für Trader

Möchtest Du hohe Renditen erzielen, hast im Alltag aber keine Zeit für aktives Trading? Dann verfolge einfach die Trades im Trading-Depot!

Börsen-Experte Ingmar Königshofen liefert Dir im kostenlosen Trading-Depot viel­versprechende Trades ganz bequem direkt in Deine Inbox!

Informiere Dich hier und melde Dich kostenlos an!

So funktioniert das Trading-Depot

Mit einer Performance von 110,71 Prozent in mehr als 4 Jahren liegt das Trading-Depot stattlich im Plus (Stand: 09.02.2026). Profi-Trader Ingmar Königshofen nutzt kleine Kursbewegungen bei DAX, Rohstoffen und Devisen und handelt diese mit Derivaten wie Discounts, Spread Warrants oder Hebelprodukten. Das Risiko je Position liegt dabei in der Regel nur bei 1 - 3 Prozent des Gesamtportfolios. Die Haltedauer einzelner Positionen liegt – abhängig von Produkt und Marktentwicklung – bei einigen Wochen bis Monate.

Verpasse ab sofort keinen Trade mehr! Melde Dich jetzt kostenlos an und erhalte bei jeder Order einen Alert per E-Mail!

Jetzt kostenlos anmelden