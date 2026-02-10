DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin59.113 -0,9%Euro1,1913 +0,8%Öl69,15 +1,5%Gold5.059 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Muster-Depot für Trader

Trading-Depot: 110,7 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden!

08.02.26 08:00 Uhr
Trading-Depot | +110,7 % | Das Muster-Depot für aktive Anleger - investieren mit Derivaten wie Discounts und Hebelprodukten in DAX, Rohstoffe und Devisen | finanzen.net

Möchtest Du hohe Renditen erzielen, hast im Alltag aber keine Zeit für aktives Trading? Dann verfolge einfach die Trades im Trading-Depot!

Börsen-Experte Ingmar Königshofen liefert Dir im kostenlosen Trading-Depot viel­versprechende Trades ganz bequem direkt in Deine Inbox!

Informiere Dich hier und melde Dich kostenlos an!

So funktioniert das Trading-Depot

Mit einer Performance von 110,71 Prozent in mehr als 4 Jahren liegt das Trading-Depot stattlich im Plus (Stand: 09.02.2026). Profi-Trader Ingmar Königshofen nutzt kleine Kursbewegungen bei DAX, Rohstoffen und Devisen und handelt diese mit Derivaten wie Discounts, Spread Warrants oder Hebelprodukten. Das Risiko je Position liegt dabei in der Regel nur bei 1 - 3 Prozent des Gesamtportfolios. Die Haltedauer einzelner Positionen liegt – abhängig von Produkt und Marktentwicklung – bei einigen Wochen bis Monate.

 

Verpasse ab sofort keinen Trade mehr! Melde Dich jetzt kostenlos an und erhalte bei jeder Order einen Alert per E-Mail!

Jetzt kostenlos anmelden

 

Bildquellen: Gsign76 / Shutterstock.com