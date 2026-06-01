DAX24.676 +0,2%Est506.095 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -0,9%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.427 -0,4%Euro1,1542 +0,1%Öl92,91 -1,3%Gold4.335 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Amazon 906866 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Inno Holdings-Aktie geht durch die Decke: KI-Fantasie treibt Micro-Cap-Aktie in schwindelerregende Höhen Inno Holdings-Aktie geht durch die Decke: KI-Fantasie treibt Micro-Cap-Aktie in schwindelerregende Höhen
Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Muster-Depot für Trader

Trading-Depot: 131,9 % Rendite seit Start - jetzt kostenlos anmelden!

08.06.26 16:30 Uhr
Trading-Depot | +131,9 % | Das Muster-Depot für aktive Anleger - investieren mit Derivaten wie Discounts und Hebelprodukten in DAX, Rohstoffe und Devisen | finanzen.net

Möchtest Du hohe Renditen erzielen, hast im Alltag aber keine Zeit für aktives Trading? Dann verfolge einfach die Trades im Trading-Depot!

Börsen-Experte Ingmar Königshofen liefert Dir im kostenlosen Trading-Depot viel­versprechende Trades ganz bequem direkt in Deine Inbox!

Informiere Dich hier und melde Dich kostenlos an!

So funktioniert das Trading-Depot

Mit einer Performance von 131,9 Prozent in mehr knapp viereinhalb Jahren liegt das Trading-Depot stattlich im Plus (Stand: 09.06.2026). Profi-Trader Ingmar Königshofen nutzt kleine Kursbewegungen bei DAX, Rohstoffen und Devisen und handelt diese mit Derivaten wie Discounts, Spread Warrants oder Hebelprodukten. Das Risiko je Position liegt dabei in der Regel nur bei 1 - 3 Prozent des Gesamtportfolios. Die Haltedauer einzelner Positionen liegt – abhängig von Produkt und Marktentwicklung – bei einigen Wochen bis Monate.

 

Verpasse ab sofort keinen Trade mehr! Melde Dich jetzt kostenlos an und erhalte bei jeder Order einen Alert per E-Mail!

Jetzt kostenlos anmelden

 

Bildquellen: Gsign76 / Shutterstock.com