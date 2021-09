Um 18 Uhr geht's los: Mit Investments die Umwelt retten und Renditechancen generieren

Unter den nachhaltigen Aktienfonds konnten, laut einer Studie von Scope Analysis, globale, europäische und nordamerikanische Produkte im Schnitt ihren Vergleichsindex auch während der Corona-Krise schlagen. Die höchste Outperformance erzielten global orientierte Nachhaltigkeitsfonds. Im direkten Vergleich haben im ersten Quartal 2020 nachhaltige Aktienfonds in allen Regionen weniger an Wert verloren als ihre konventionellen Mitbewerber. Im Online-Seminar um 18 Uhr erfahren Sie, wie Dr. Hendrik Leber und seine Kollegen Nachhaltigkeit in ihren Portfolios erfolgreich integrieren.

Dr. Hendrik Leber, Anlageberater des internationalen Aktienfonds PRIMA - Global Challenges, ist sich trotz Wertschwankungen des Fonds aufgrund von Kursschwankungen der weltweiten Aktienmärkte sicher: "Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich." Der Anlageexperte investiert in Aktien erfolgreicher Unternehmen, die einen Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten.

Jan-Peter Schott, Geschäftsleiter der PRIMA Fonds Service GmbH und Diplom-Forstwirt, gibt Ihnen im Online-Seminar heute um 18 Uhr exklusive Einblicke in die Arbeit des Portfoliomanagers und anderer Nachhaltigkeitsprofis. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt:

Nachhaltige Unternehmen sind auch an der Börse erfolgreicher! Wieso ist das so?

Der Klimawandel fordert ein Einlenken und Umdenken. Welche Unternehmen sind hier Vorreiter?

Welche ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren (ESG-Kriterien) gilt es zu beachten?

Wie finden erfahrene Investoren nachhaltige Unternehmen?

Worauf sollten Sie als Anleger bei einem nachhaltigen Investment achten?

Melden Sie sich jetzt zu diesem exklusiven Online-Seminar an und erfahren Sie mehr über das Nachhaltigkeitsuniversum von PRIMA Fonds. Jan-Peter Schott lässt Sie als Webinarteilnehmer tief in das Portfolio des Fonds blicken, denn nur so kann der Anleger das Konzept eigenständig nachprüfen und hinterfragen. "Glaubwürdigkeit und eine offene Kommunikation sind fundamental, wenn man über Nachhaltigkeit spricht - und das tun wir", sagte Schott im Vorgespräch.

Ihr Experte im Webinar

Jan-Peter Schott ist Diplom-Forstwirt und seit März 2014 bei PRIMA Fonds tätig. Er ist in der Region Nord/Ost zuständig für die Betreuung und Gewinnung von freien Finanzdienstleistern, Vertriebsgesellschaften, Maklerpools und Vermögensverwaltern.

