Online-Seminar: Grün, grün, grün sind alle meine Finanzen?

Die Performance nachhaltiger Fonds steht der Performance konventioneller Fonds in nichts nach, im Gegenteil: "Ausgewählte nachhaltige Fonds und ETFs schnitten in der Vergangenheit deutlich besser ab als klassische Anlageprodukte", erklärt Alexander Weber, Produktmanager bei VisualVest. "Wer die richtigen Investments auswählt, kann seine Renditechancen nachhaltig verbessern."

Im Online-Seminar am 18. November wird der Anlagespezialist erläutern, wie Sie nachhaltige Anlageprodukte identifizieren und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten. Denn es gilt: Nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig. Sie als Anleger haben in der Hand welchen Unternehmen Ihr Kapital zur Verfügung gestellt wird und können so einen positiven Beitrag für Gesellschaft und Umwelt leisten.

Mit dabei im Online-Seminar am 18. November ist Daniel Weimann von Union Investment, Experte für nachhaltige Geldanlagen. Der Fondsspezialist zeigt in der Live-Veranstaltung am 18. November auf, ...

... welche Ansätze es zur Auswahl von nachhaltigen Fonds und ETFs gibt ,

, ... welche Nachhaltigkeitstrends aussichtsreich sind

... und wie Sie diese Anlageform sinnvoll in Ihr Depot integrieren und günstig in diese investieren können.

Ihre Experten

Alexander Weber ist Senior Produktmanager bei VisualVest. Mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche, ist er bei der 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Union Investment mitverantwortlich für die Erstellung der Anlagestrategien. Dabei hat er sowohl die Finanzmärkte als auch die technologischen Entwicklungen ständig im Blick.

Daniel Weimann ist Senior Portfoliomanager bei Union Investment. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Altersvorsorge und Vermögensstrukturierung, ist er im Portfolio Management von Union Investment mitverantwortlich für die Konzeption und das Management der vermögensverwaltenden Produktlösungen. Hierbei nutzt er die Entwicklung der Kapitalmärkte und Finanzinstrumente zur stetigen Weiterentwicklung des Produktspektrums.

