Nasdaq-Future 500 Punkte im Minus – dieser DAX-SHORT bringt Gewinn!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Dax steht erneut unter Druck und liefert damit spannende Handelsmöglichkeiten im kurzfristigen Abwärtstrend. Nachdem der Index am Mittwoch noch eine kräftige Erholung bis in den Bereich von 25.700 Punkten gezeigt hatte, änderte sich die Stimmung über Nacht deutlich. Steigende Ölpreise und die erneute Zuspitzung der Lage im Iran sorgten für zunehmende Unsicherheit an den internationalen Aktienmärkten. Besonders auffällig war der Nasdaq-Future, der vorbörslich zeitweise rund 500 Punkte verlor.

Dabei hatte die Wall Street am Vortag noch deutliche Gewinne verzeichnet. Insbesondere der Technologiesektor profitierte von positiven Unternehmensnachrichten und der anhaltenden Diskussion um Investitionen in künstliche Intelligenz. SpaceX lieferte mit starken Quartalszahlen einen zusätzlichen Impuls, die Aktie gewann zweistellig und liegt im Ranking der US-Unternehmen auf Platz 7. Doch die geopolitischen Risiken und die damit verbundenen Inflationssorgen rückten anschließend wieder in den Vordergrund. Von daher schauten wir auch auf den Ölpreis und dessen Korrelation zum Aktienmarkt.

Auch die Charttechnik der beiden Märkte bestätigte am Morgen diese Entwicklung. Während sich der Nasdaq 100 weiterhin in einem kurzfristigen Abwärtstrend befand und damit zusätzlichen Druck auf die Aktienmärkte ausübte, setzte der Ölpreis seine Aufwärtsbewegung fort. Diese gegenläufige Entwicklung war ein wichtiger Bestandteil meiner Marktanalyse und unterstützte die Entscheidung, im Dax bevorzugt nach Short-Einstiegen zu suchen. Besonders die Kombination aus schwachen US-Technologiewerten, steigenden Energiekosten und dem Bruch wichtiger Unterstützungen im Dax sprach zunächst für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Im heutigen Livetrading stand somit trotz der Abschläge über Nacht die Short-Seite im Mittelpunkt. Bereits zur Xetra-Eröffnung hatte der Dax seine gestrige Aufwärtstrendlinie gebrochen, ein Gap hinterlassen und unter die wichtige Unterstützungszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten gefallen. Damit war die Ausgangslage für weitere Abgaben gegeben.

Gegen 10.30 Uhr suchte ich gezielt im Bereich von 25.400 Punkten nach einem Short-Einstieg und setzte diesen auch um. Die Idee dahinter war, eine kurzfristige Erholung innerhalb des bestehenden Abwärtstrends für einen Einstieg in Trendrichtung zu nutzen. Im Webinar zeige ich, welche charttechnischen Signale für diesen Trade entscheidend waren, wie ich den Einstieg bewertet habe und welche Kursmarken für das weitere Trading relevant sind. Zudem befand sich der Nasdaq weiterhin im Abwärtstrend und der Ölpreis in der Aufwärtsbewegung (bezogen auf den heutigen Morgen).





Im weiteren Verlauf bleiben zunächst 25.350 und 25.300 Punkte wichtige Orientierungsmarken. Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnte auch die Zone um 25.200 Punkte wieder auf die Agenda rücken. Eine Rückkehr über 25.450 bis 25.475 Punkte würde dagegen eine Neubewertung des kurzfristigen Abwärtstrends erforderlich machen. Hier liegt dann auch der Abwärtstrend, den wir ab dem Hochpunkt gestern sehr markant im Chart gemeinsam verankert haben.

Neben der konkreten Trading-Situation im Dax betrachten wir auch die Entwicklung des Nasdaq 100, die Auswirkungen des steigenden Ölpreises und die Frage, ob sich aus der aktuellen Marktschwäche weitere Handelschancen ergeben. Immerhin melden nach Meta und Tesla gestern, SpaceX und Netflix am Dienstag, heute noch Western Digital und einige Dow Jones Unternehmen ihre Quartalszahlen!

Es bleibt somit spannend, der gezeigte Livetrading-Einstieg konnte im Gewinn beendet werden. Gegen 11.00 Uhr standen wir knapp vor dem Tagestief, was die Idee noch einmal im Nachgang untermauerte.

Gern sind wir am Dienstag wieder 10.00 Uhr beim nächsten Traders Circle Livetrading Termin für Dich da.

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