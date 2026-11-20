Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

100 Punkte innerhalb einer Minute, Handelsspannen von 165 Punkten in fünf Minuten und abrupte Richtungswechsel: Die hohe Volatilität an der US-Technologiebörse stellt Trader derzeit vor besondere Herausforderungen. Während klassische Trendstrategien bei schnellen Richtungswechseln an ihre Grenzen stoßen können, ergeben sich für erfahrene Scalper interessante Handelsmöglichkeiten. Im aktuellen Livetrading des Trader’s Circle zeigt Heiko Behrendt, wie er in diesem außergewöhnlichen Marktumfeld agiert.

Vorsicht vor dem Stundenwechsel

Besonders interessant ist eine Beobachtung des Trading-Profis: Nach ausgeprägten Abwärtsbewegungen kam es zuletzt mehrfach in den letzten zehn Minuten einer Handelsstunde zu dynamischen Gegenbewegungen.

Am 17. November erholte sich der Nasdaq innerhalb von sieben Minuten um rund 280 Punkte. Nur einen Tag später folgte eine ähnliche Gegenbewegung von 295 Punkten. Allein innerhalb einer Minute legte der Index-Future dabei um rund 100 Punkte zu.

Für Trader, die nach einem starken Kursrückgang noch Short-Positionen eröffnen, können solche Bewegungen erhebliche Risiken bergen. Ein statistisch nachgewiesener Handelseffekt ist diese Beobachtung allerdings nicht.

Scalping mit Unterstützung und Widerstand

Im anschließenden Livetrading zur US-Börseneröffnung konzentriert sich Behrendt auf eine klassische Handelsstrategie: das Trading zwischen Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Als Grundlage dienen der 1- und 5-Minuten-Chart. Mithilfe der Kerzenstruktur identifiziert der Trader potenzielle Einstiege, während bestehende Positionen durch ein aktives Stop-Management abgesichert werden. Entscheidend ist dabei weniger die Prognose der nächsten großen Kursbewegung als vielmehr die schnelle Reaktion auf die aktuelle Marktdynamik.

Innerhalb von rund 30 Minuten erzielt Behrendt im Demokonto ein Ergebnis von 421 US-Dollar – umgerechnet rund 210 Nasdaq-Punkte auf Basis eines einzelnen Micro-Futures-Kontrakts.

Risikomanagement entscheidet

So attraktiv große Kursschwankungen für kurzfristig orientierte Trader erscheinen mögen, so gefährlich können sie bei falscher Positionierung werden. Bewegungen von mehreren Hundert Punkten innerhalb weniger Minuten verdeutlichen, wie wichtig eine angemessene Positionsgröße, konsequente Verlustbegrenzung und emotionale Disziplin sind.

Im Video erfahren Sie anhand konkreter Trades, wie Heiko Behrendt seine Einstiege vorbereitet, Gewinne absichert und entscheidet, wann es Zeit ist, den Handel für den Tag zu beenden.

Jetzt das vollständige Livetrading ansehen und die Scalping-Strategie anhand konkreter Marktbewegungen nachvollziehen.

Nächster Trader´s Circle dann am Dienstag:

Jetzt kostenlos anmelden

Weiterführende Informationen:

👉 Kostenloses E-Book: Trading-Stile – Der Scalper

👉 Kostenlose Trading-Webinare und Livetrading mit erfahrenen Tradern

👉 Nasdaq-Futures handeln: Informationen und Handelsmöglichkeiten

👉 Jetzt die NanoTrader-Handelsplattform kostenlos testen





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



