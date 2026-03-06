DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -6,3%Nas27.086 ±0,0%Bitcoin57.293 -6,5%Euro1,1634 ±-0,0%Öl96,00 +0,8%Gold4.487 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX mit Gewinnen -- US-Anleger unentschlossen -- Anthropic steuert auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Nahostkonflikt drosselt Angebot: Citigroup sieht Aluminium vor historischem Preissprung Nahostkonflikt drosselt Angebot: Citigroup sieht Aluminium vor historischem Preissprung
Deshalb bewegt sich der Euro sich zum Dollar nur wenig Deshalb bewegt sich der Euro sich zum Dollar nur wenig
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nasdaq Scalping live: Vom Rücksetzer zur Rallye – neues Allzeithoch?

02.06.26 21:02 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
ETFs
Xetra-Gold
126,02 EUR 2,32 EUR 0,02%
Charts|News
Indizes
DAX 40
25.124,2 PKT 121,1 PKT 0,48%
Charts|News|Analysen
NASDAQ 100
30.645,5 PKT 131,6 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Im heutigen Nasdaq Scalping live steht wieder einmal die Frage im Mittelpunkt, ob der Markt nach dem Rücksetzer direkt zurück in Richtung Rallye-Modus schaltet. Der Nasdaq notiert weiterhin nahe am Allzeithoch, die letzten Handelstage waren von Stärke geprägt – doch gerade nach mehreren grünen Tagen wird jeder Widerstandsbereich besonders spannend. Im Livetrading schauen wir deshalb genau auf die Struktur im Chart, mögliche Reaktionszonen und die Frage: Wird der Rücksetzer gekauft oder kippt die Bewegung kurzfristig?

Im Fokus steht dabei das Zusammenspiel aus Widerstand, Unterstützung und kurzfristiger Marktstruktur. Nach dem Start in den US-Handel zeigt sich zunächst Druck auf der Unterseite, bevor sich erneut ein mögliches V-Reversal entwickelt. Genau solche Situationen sind im Scalping besonders interessant, weil sie schnelle Entscheidungen, sauberes Risikomanagement und ein gutes Lesen der Kerzenstruktur erfordern.

Ein zentrales Thema der Session ist der bekannte Turnaround Tuesday: Erst Schwäche, dann dynamische Erholung. Anhand des Live-Charts wird erklärt, worauf es bei einem solchen Setup ankommt, wo späte Einstiege möglich sind, wie Teilverkäufe geplant werden können und warum alte Hochs oder Widerstandsbereiche sinnvolle Zielzonen darstellen. Gleichzeitig zeigt die Session auch, wie schnell der Nasdaq Trader ausstoppen kann – selbst wenn die Grundidee später aufgeht.

Neben dem konkreten Trade geht es auch um wichtige Trading-Grundlagen: Warum Verlustkontrolle entscheidender ist als der perfekte Einstieg, weshalb Indikatoren im kurzfristigen Trading oft zu langsam sein können und warum Disziplin im Scalping über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Wer den Nasdaq aktiv handelt oder besser verstehen möchte, wie ein erfahrener Trader Marktstruktur, Risiko und Setups im Live-Markt einordnet, bekommt in dieser Aufzeichnung viele praxisnahe Einblicke.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird wieder zur DAX-Session am Mittwoch um 10:00 Uhr stattfinden. Melde Dich hierzu an und sei interaktiv live dabei:

Jetzt kostenlos anmelden

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger


👉 Aktuelle Marktanalysen


👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Mehr zum Thema DAX 40

21:02Nasdaq Scalping live: Vom Rücksetzer zur Rallye – neues Allzeithoch?
21:02Nasdaq Scalping live: Vom Rücksetzer zur Rallye – neues Allzeithoch?
21:02Nasdaq Scalping live: Vom Rücksetzer zur Rallye – neues Allzeithoch?
21:02Nasdaq Scalping live: Vom Rücksetzer zur Rallye – neues Allzeithoch?
20:17Commerzbank: UniCredit steigert Anteil auf über ein Drittel
20:02Rheinmetall: Rumänien bestellt Waffen und Munition im Wert von 5,7 Milliarden Euro
19:43Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger
19:32Airbus tests passenger plane that can fly 22 hours non-stop
mehr