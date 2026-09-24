Nasdaq stürzt vom Rekordhoch ab – 108 DAX-Punkte im Live Trading!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Woche bleibt volatil an den Aktienmärkten und zeigte vor allem im Nasdaq, wie stark die Bewegung nach dem Verfallstag sein kann. Dort wurden rund 7 Billionen US-Dollar am Terminmarkt platziert, was ein Rekordvolumen war. Zum neuen Wochenstart löste dieser steile Anstieg, der mit einem Wochentief am Abend der Fed-Sitzung begann, dann weitere Eindeckungen von Short-Positionen aus. Vor allem der Technologiesektor war betroffen, mit News von Meta Platforms und anderen Unternehmen aus dem KI-Sektor, durchaus nachvollziehbar. Dass wir dann sehr zügig auch über 30.000 Punkte und sogar auf ein neues Allzeithoch liefen, überraschte sicherlich viele Marktteilnehmer. Entsprechend volatil war das Verhalten auch danach und zeigt sich heute in der Fortsetzung der Gegenbewegung.

Vorbörslich ist der Nasdaq deutlich schwächer und unterschritt gegen Mittag bereits das 30.100er-Level - rund 700 Punkte vom Allzeithoch entfernt, was am Mittwoch in der Vorbörse noch erzielt wurde. Diesem Druck konnte sich der Dax nicht entziehen. Bereits am Mittwoch verlor der deutsche Leitindex 0,7 Prozent und beendete den Xetra-Handel bei 25.411 Punkten. Auch die Wall Street gab am Abend weiter nach. Der Dow Jones verlor 0,7 Prozent, der S&P 500 rund 0,8 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 0,9 Prozent.

Steigende Ölpreise und höhere Renditen am US-Anleihemarkt sorgten dabei für zusätzlichen Druck. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zeitweise über 5,1 Prozent. Gleichzeitig verteuerte sich das Rohöl deutlich. Diese Kombination belastete vor allem zinssensitive Wachstumswerte und sorgte auch am europäischen Aktienmarkt für schwächere Vorgaben. Von dieser schwachen Vorbörse aus vollzog ich meine erste Tagesanalyse und zog im Bereich des Vortagestiefs eine mögliche Long-Idee mittels Stopp-Buy-Order in Augenschein. Diese wurde ausgeführt und im weiteren Verlauf gemanagt.

Den Verlauf dieses Trades stelle ich Dir heute ausführlich vor und nehme Dich mit, die einzelnen Schritte und Gedanken dabei bis zum Take Profit nachzuvollziehen. Der Trade konnte mit 73 Punkten Gewinn geschlossen werden, direkt an der Abwärtstrendlinie des Vortages. Im weiteren Verlauf verlor der DAX diese Aufschläge erneut und markierte neue Tagestiefs. Auch da zog ich wieder (diesmal LIVE) das Setup einer möglichen Umkehr in Betracht. Der Kurs zog schnell an und es konnte noch einmal 35 Punkte Gewinn erzielt werden.





Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr zeigte sich die Abwärtsbewegung dann noch einmal deutlicher. Seit dem Wochenhoch am Dienstag im Bereich von 25.780 Punkten entstanden tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Am heutigen Vormittag nahm die Dynamik dieser Bewegung zu, im weiteren Verlauf wurde sogar das Vorwochentief im Bereich von 25.170 Punkten angelaufen. Eine stärkere Gegenbewegung war hier zu erwarten und kam auch im Nachgang an das Webinar.

Wir blickten zudem auf die Nasdaq-Spanne in dieser Woche und erarbeiteten auch dort ein Setup, was für den weiteren Tagesverlauf dann spannend sein könnte.

Nächter Trader´s Circle dann am Dienstag. Melde Dich gern hierzu an:

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