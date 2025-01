Um 18 Uhr live mit Lars Erichsen: Diese Aktien bringen Ihnen durch die Trump-Agenda jetzt Vorteile

Neue Impulse für Anleger

Welche Aktien könnten nach der Amtseinführung von Donald Trump besonders gut dastehen? Erfahren Sie in einem exklusiven Webinar mit Lars Erichsen heute Abend um 18 Uhr, welche Unternehmen von der neuen politischen Agenda profitieren könnten - und warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, die Chancen zu nutzen. Außerdem wird der Profi Ihre Wunsch-Aktie live analysieren!

Mit dem Amtsantritt von Donald Trump eröffnen sich neue Perspektiven an den Finanzmärkten. Seine wirtschaftsfreundliche Agenda, darunter Steuererleichterungen, Investitionen in Infrastruktur und Deregulierungsmaßnahmen, könnte einige Branchen besonders begünstigen. Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr bietet Einblicke in die politischen Pläne und deren potenzielle Auswirkungen auf Aktienmärkte - wertvolles Wissen für Anleger, die frühzeitig auf Veränderungen reagieren möchten.

» Jetzt kostenlos Plätze sichern und die Top-Trump-Aktien entdecken!

Insider und Marktanalysten vermuten, dass Sektoren wie Energie, Industrie und Finanzdienstleistungen zu den Gewinnern gehören könnten. Doch welche Unternehmen sind besonders gut positioniert, um von den Veränderungen zu profitieren? Im Webinar werden Unternehmen und Branchen beleuchtet, die durch die neue Regierungspolitik Rückenwind erfahren könnten - basierend auf fundierter Marktanalyse.

» Verpassen Sie nicht Ihre Chance, von Anfang bei neuen Markttrends dabei zu sein!

Das Webinar richtet sich an alle, die besser verstehen möchten, wie politische Veränderungen zu Investitionschancen führen können. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich von Lars Erichsen über aussichtsreiche Aktien und Strategien informieren zu lassen, um von den aktuellen Entwicklungen zu profitieren und Ihre Wunschaktie analysieren zu lassen. Reservieren Sie Ihren Platz für heute Abend 18 Uhr und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in eine sich wandelnde Marktlandschaft.

Dieses Webinar wird Ihnen präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Webinar

Lars Erichsen Jahrgang 1972, ist seit etwa 30 Jahren an der Börse aktiv. Seit 2011 gibt der erfahrene Trader mit den Spezialgebieten Aktien, Edelmetalle und Gold verschiedene Börsenbriefe heraus, wie etwa die "Rendite-Spezialisten" und den kostenlosen "Lars Erichsen - Report". Erichsen ist gern gesehener Interviewpartner von zahlreichen Finanz- und Börsenmedien wie etwa ARD Börse oder Börsen-Radio. Darüber hinaus informiert er interessierte Anleger mit regelmäßigen Beiträgen auf dem YouTube-Kanal @ErichsenGeld.