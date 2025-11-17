Novo Nordisk und Eli Lilly: Wachstumsperspektiven für den Pharmamarkt

Die Behandlung von Adipositas hat sich zu einem der umkämpftesten und vielversprechendsten Bereiche der Pharmaindustrie entwickelt

Werbung

Die Behandlung von Adipositas hat sich zu einem der umkämpftesten und vielversprechendsten Bereiche der Pharmaindustrie entwickelt. Nach jahrelanger Forschung dominieren die beiden Branchenriesen Novo Nordisk und Eli Lilly den Markt mit innovativen Therapien, die nicht nur das Leben von Patienten, sondern auch die Bilanzen der Unternehmen grundlegend verändern könnten. Die Aktien beider Unternehmen sind in den letzten Tagen gestiegen, da eine strategische Vereinbarung kurz vor dem Abschluss steht, die den Markt nachhaltig prägen könnte. Diese neue Entwicklung könnte den Beginn eines noch intensiveren Wettbewerbs zwischen den beiden Unternehmen markieren, aber auch eine beispiellose Wachstumschance in der Behandlung einer der häufigsten und schwerwiegendsten Krankheiten unserer Zeit eröffnen.





Der Marktkontext: Fettleibigkeit als globales Problem und wirtschaftliche Chance



Adipositas gilt heute als eine der größten globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit über 650 Millionen Erwachsene an Adipositas, und die Zahlen steigen weiterhin. Neben den direkten Kosten für das Gesundheitswesen ist Adipositas mit einer Reihe chronischer Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmten Krebsarten verbunden, was der Pharmaindustrie einzigartige Chancen eröffnet.



Bis vor Kurzem beschränkten sich die Behandlungsmöglichkeiten von Adipositas auf chirurgische Eingriffe oder Medikamente mit unterschiedlicher Wirksamkeit. Dank Novo Nordisk und Eli Lilly hat sich dies in den letzten Jahren jedoch grundlegend geändert. Die Unternehmen haben innovative Medikamente auf Basis von GLP-1 entwickelt, einem Hormon, das Hunger und Stoffwechsel reguliert. Diese Medikamente wurden von Patienten und Ärzten begeistert aufgenommen, und die klinischen Ergebnisse sind vielversprechend – ein wahrer Wendepunkt in der Adipositastherapie.



Laut aktuellen Marktmeldungen sind die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly aufgrund einer bevorstehenden Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen zur gemeinsamen Nutzung von geistigem Eigentum im Bereich von Adipositasmedikamenten deutlich gestiegen. Diese Vereinbarung könnte den Zugang zu Therapien beschleunigen, die Kosten senken und die Verfügbarkeit für eine breite Patientengruppe verbessern. Trotz des intensiven Wettbewerbs agieren Novo Nordisk und Eli Lilly nun synergetischer auf dem globalen Markt, was das Wachstum des Adipositasmarktes widerspiegelt. Dieser soll sich in den nächsten zehn Jahren verdreifachen und einen prognostizierten Marktwert von über 50 Milliarden US-Dollar erreichen.





Novo Nordisk und seine Führungsrolle auf dem Markt für Adipositasbehandlung



Novo Nordisk, bereits ein führendes Unternehmen in der Diabetesbehandlung, erzielte mit seinem Medikament Ozempic enorme Erfolge. Ozempic wurde ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt, hat sich aber auch bei der Gewichtsreduktion als wirksam erwiesen. Zusammen mit anderen GLP-1-Therapeutika wie Wegovy hat dieses Medikament Novo Nordisk eine dominante Position im Markt für Adipositasbehandlungen ermöglicht. Die Aktien von Novo Nordisk legten kürzlich aufgrund positiver Nachrichten über die Erweiterung der Zulassungen für Ozempic und Wegovy zu, und das anhaltende Umsatzwachstum dieser Medikamente führte zu neuen Umsatzrekorden.









Eli Lilly: Beeindruckendes Wachstum dank Tirzepatid



Eli Lilly, das kürzlich sein Medikament Mounjaro (Tirzepatid), eine weitere wirksame GLP-1-basierte Therapie, auf den Markt gebracht hat, versucht unterdessen, den Abstand zu Novo Nordisk zu verringern. Mounjaro zeigte in klinischen Studien noch vielversprechendere Ergebnisse mit einem stärkeren Gewichtsverlust als Ozempic und Wegovy und stieß damit auf großes Interesse bei Ärzten und Patienten. Eli Lillys Strategie ist klar: sich als führendes Unternehmen in der Adipositastherapie zu positionieren und weiterhin Innovationen in diesem Therapiebereich voranzutreiben.



Beide Unternehmen konzentrieren sich nicht nur auf die Adipositastherapie, sondern erforschen auch mögliche Anwendungsgebiete dieser Medikamente bei anderen Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Akzeptanz von Mounjaro und Wegovy bei Patienten weitet sich zunehmend auf die Behandlung von Typ-2-Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen aus und stärkt damit die Position beider Unternehmen im Gesundheitsmarkt.



Weitere Forschungsschwerpunkte beider Unternehmen sind die Entwicklung von Kombinationstherapien, die die Adipositastherapie mit anderen Medikamenten gegen Erkrankungen wie Bluthochdruck und Insulinresistenz kombinieren und so umfassendere und personalisierte Lösungen für Patienten bieten.









Zu beachtende Risiken und Variablen



Trotz Wachstumspotenzial birgt der Markt für Medikamente gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen Herausforderungen und Risiken, denen sich Unternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly stellen müssen. Die erste Unsicherheit betrifft die Gesundheitsvorschriften und -richtlinien. Obwohl Medikamente gegen Adipositas zunehmend Akzeptanz finden, könnten Regierungen weltweit restriktivere Richtlinien hinsichtlich der Kostenerstattung oder des Zugangs zu diesen Behandlungen einführen, insbesondere in Entwicklungsländern. Die hohen Kosten dieser Medikamente könnten den Zugang einschränken und somit den potenziellen Markt verkleinern.



Darüber hinaus stellt der zunehmende Wettbewerb ein weiteres erhebliches Risiko dar. Andere Pharmariesen wie Pfizer und Sanofi investieren verstärkt in innovative Adipositastherapien und erhöhen damit den Druck auf das Duopol von Novo Nordisk und Eli Lilly. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, als Erster auf dem Markt zu sein, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil in einem Markt zu sichern, der schnell gesättigt sein könnte. Schwankende Rohstoffkosten und mögliche Verzögerungen in der Produktion von GLP-1-Rezeptoragonisten könnten die Lieferkette beeinträchtigen und die Gewinnmargen schmälern. Schließlich könnten die öffentliche Meinung und ethische Bedenken im Zusammenhang mit Adipositastherapien die breite Anwendung beeinflussen, insbesondere hinsichtlich Langzeitnebenwirkungen und der Nachhaltigkeit der Behandlungen.





Chancen und Zukunftsperspektiven



Die Zukunft des Marktes für Medikamente gegen Adipositas ist äußerst vielversprechend. Novo Nordisk und Eli Lilly sind bestens positioniert, um von einem signifikanten Wachstum zu profitieren, das durch die steigende Nachfrage nach wirksamen Therapien gegen Adipositas und Stoffwechselerkrankungen angetrieben wird. Kontinuierliche technologische Innovationen bei GLP-1-Medikamenten und neue therapeutische Anwendungen für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bieten vielfältige Diversifizierungsmöglichkeiten. Eli Lillys Markteintritt mit Mounjaro und Novo Nordisks Expansion von Ozempic und Wegovy könnten beispielsweise die Marktführerschaft dieser Unternehmen weiter festigen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil schaffen.



Darüber hinaus könnte das weltweit wachsende Bewusstsein für adipositasbedingte Erkrankungen in Verbindung mit dem Bestreben nach einem nachhaltigen Gesundheitswesen Anreize für eine positive Regierungspolitik schaffen, darunter eine stärkere Unterstützung der Kostenerstattung im Gesundheitswesen und schnellere Zulassungsverfahren für Behandlungen. Die Möglichkeit, den Einsatz von Medikamenten gegen Adipositas auf chronische Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes auszuweiten oder Kombinationspräparate zu entwickeln, die die Adipositasbehandlung mit anderen Medikamenten zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit kombinieren, stellt für Unternehmen ein erhebliches Wettbewerbspotenzial dar. Darüber hinaus bietet die Ausweitung des Vertriebs dieser Medikamente auf Schwellenländer ein außergewöhnliches Wachstumspotenzial, da die Prävalenz von Fettleibigkeit auch in vielen Entwicklungsländern zunimmt.



Aktienanleihe mit Barriere



WKN Basiswert Kupon p.a. Kupon p.a. Laufzeit In Zeichnung bis VH8TQ9 Novo Nordisk A/S 11,75% 80,00% 18.09.2026 24.11.2025 VH8TQ7 Eli Lilly & Co. 7,25% 80,00% 18.09.2026 24.11.2025

Stand: 17.11.2025 14:20 Uhr

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

Kennen Sie schon unsere Newsletter?

Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.