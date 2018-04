Nur noch bis Sonntag: Abo-Gutschein im Wert von 159 Euro

-- In eigener Sache --

Handeln Sie Ihre Wertpapiere schon zu Testsieger*-Konditionen? Wenn Sie jetzt ein Depot bei finanzen.net Brokerage eröffnen, schenken wir Ihnen einen Gutschein im Wert von 159 Euro , mit dem Sie kosten­los von den geld­werten Empfehlungen eines der erfolg­reichsten Börsen­briefe Deutschlands profitieren können. Wichtig: Die Aktion gilt nur noch bis Sonntagabend!

» Hier finden Sie alle Infos zum Depot

» Hier finden Sie alle Infos zur Gutschein-Aktion

Eröffnen Sie jetzt Ihr Depot und freuen Sie sich auf

Ihren Gutschein im Wert von 159 Euro für den Anlegerbrief, einen der erfolg­reichsten Börsen­briefe Deutschlands mit einem außergewöhnlich erfolgreichen Musterdepot (volle 6 Monate kosten­los, alle Infos),

für den Anlegerbrief, einen der erfolg­reichsten Börsen­briefe Deutschlands mit einem außergewöhnlich erfolgreichen Musterdepot (volle 6 Monate kosten­los, alle Infos), günstige Ordergebühren von nur 5 € Order­provision * pro Trade für alle Wertpapiere an allen deutschen Handels­plätzen zzgl. 1,50 € pauschalierte Handels­platz­gebühr (ggf. zzgl. Börsen­gebühren/ Makler­courtage),

von nur 5 € Order­provision pro Trade zzgl. 1,50 € pauschalierte Handels­platz­gebühr (ggf. zzgl. Börsen­gebühren/ Makler­courtage), 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag ,

, nur 2,50 Euro Order­provision * pro Trade für rund 600.000 Derivate unserer Premium-Partner (alle Infos)

Order­provision pro Trade für rund 600.000 Derivate unserer Premium-Partner (alle Infos) mehr als 170 Sparpläne kostenlos kaufen : Fonds-, ETF- und Zertifikate-Sparläne schon ab 50 Euro monatlich,

: Fonds-, ETF- und Zertifikate-Sparläne schon ab 50 Euro monatlich, mehr als 700 ETFs von Amundi, ETF Securities, iShares und Lyxor über Lang & Schwarz ohne Order­provision * kaufen (alle Infos zur Aktion bis 31.12.2018)

von Amundi, ETF Securities, iShares und Lyxor über Lang & Schwarz ohne Order­provision kaufen (alle Infos zur Aktion bis 31.12.2018) kostenlose Order-Limits,

kostenlose Depot-/Kontoführung,

direkter Online­zugang zu Ihrem Depot, auch aus der Website, den Apps und dem Trading-Desk von finanzen.net.

Starten Sie jetzt mit Top-Konditionen für den Börsenhandel voll durch und sichern Sie sich noch bis Sonntag Ihren Gutschein im Wert von 159 Euro, mit dem Sie kosten­los von den geld­werten Börsen­informationen des Anlegerbriefs profitieren können!

» Hier finden Sie alle Infos zum Depot

» Hier finden Sie alle Infos zur Gutschein-Aktion

* Handeln Sie Ihre Wertpapiere zu "unschlagbar günstigen" Orderkosten (Finanztest 12/2016) beim Testsieger im Onlinebroker-Test der "Euro am Sonntag" (31/2017).

Die Orderprovision für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers beträgt an allen deutschen Handelsplätzen 5 Euro. Zusätzlich fällt eine pauschalierte Handelsplatzgebühr in Höhe von 1,50 Euro an. An Regionalbörsen (Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und München) fällt ggf. zusätzlich eine Börsengebühr / Maklercourtage an. Eine Aufstellung der Börsengebühren finden Sie hier bzw. auf den jeweiligen Internetseiten der Börsen.

Bildquellen: finanzen-broker.net