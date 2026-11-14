Um 18 Uhr live: Optionen verstehen in 30 Minuten

Optionen verstehen

Optionen in 30 Minuten verstehen: Heute Abend um 18 Uhr erklärt dir Maya Chaudhuri von SheInvest.de die Grundlagen und eine konkrete Einstiegsstrategie. Jetzt kostenlos anmelden!

Call, Put, Prämie, Basispreis: Wer sich zum ersten Mal mit Optionen beschäftigt, stößt schnell auf viele Fachbegriffe und hält das Thema für kompliziert und riskant. Dabei steckt hinter Optionen eine klare Logik. Wer sie verstanden hat, kann ein bestehendes Depot in unterschiedlichen Börsenphasen ergänzen: als Quelle zusätzlicher Prämieneinnahmen, als vergleichsweise günstige Absicherung und als Schutz vor starken Kursrückgängen.

Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr bringt dir Maya Chaudhuri, Gründerin von SheInvest.de, die Grundlagen in nur 30 Minuten näher. Sie erklärt kompakt und verständlich, wie Optionen funktionieren, und stellt dir eine konkrete, statistisch fundierte Strategie für den Einstieg in den Optionshandel vor.

» Jetzt kostenlos anmelden und in 30 Minuten Optionen verstehen!

Maya Chaudhuri macht klar: Optionen sind kein Hexenwerk, aber Wissen und Sorgfalt sind Pflicht. Wer die Mechanik versteht und bereit ist zu lernen, kann mit marktneutralen Strategien unabhängiger von der Richtung des Marktes agieren. Im Online-Seminar für Einsteigerinnen und Einsteiger erfährst du außerdem, wie du dich vom ersten Trade aus Schritt für Schritt zu fortgeschrittenen Optionsstrategien weiterentwickeln kannst.

Was unterscheidet eine Option von einer Aktie? Wie kannst du dein Depot kostengünstig absichern? Und welche Fehler solltest du am Anfang vermeiden? Maya Chaudhuri beantwortet im Webinar deine Fragen live. Ihr Ziel: dir das Handwerkszeug zu geben, mit dem du langfristig finanzielle Sicherheit für dich und deine Familie aufbauen kannst.

» Hier anmelden und deine Fragen live an Maya Chaudhuri stellen!

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Die vollständige Ausbildung kannst du auf https://SheInvest.de buchen. Wenn du noch Fragen hast, stehen dir unsere Experten dort auch für ein Einzelgespräch zur Verfügung.

Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von TraderFox.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.