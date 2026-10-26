Webinar: Zusatzrendite fürs Depot: So lässt du deine Aktien für dich arbeiten

Optionen verstehen

26.10.26 07:37 Uhr

Optionen sind kein Hexenwerk: Am Sonntag, 1. November, um 18 Uhr zeigt dir Maya Chaudhuri, Gründerin von SheInvest.de, eine konkrete Einstiegsstrategie, mit der du zusätzliche Prämien aus deinem Depot einnehmen und dich gegen Kursrückgänge absichern kannst. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

• Der Workshop wird von finanzen.net und Trader Fox präsentiert, und Interessierte können sich kostenlos anmelden, um mehr über den Einsatz von Optionen und den Schutz des Depots zu lernen.

• Im Webinar zeigt Expertin Maya Chaudhuri eine konkrete Einstiegsstrategie für Optionen und erklärt, wie man sich vom Anfänger zum fortgeschrittenen Händler entwickelt.

• Optionen ermöglichen es, in verschiedenen Börsenphasen Renditen zu erzielen, Risiken abzusichern und vor einem Crash zu schützen, wodurch jedes Portfolio aufgewertet werden kann.

Die meisten Anlegerinnen und Anleger kennen an der Börse nur eine Richtung: Aktien kaufen, halten und auf steigende Kurse hoffen. Doch was, wenn die Märkte seitwärts laufen oder plötzlich deutlich nachgeben? Genau hier kommen Optionen ins Spiel. Richtig eingesetzt, können sie ein bestehendes Depot in ganz unterschiedlichen Börsenphasen ergänzen: als Quelle zusätzlicher Prämieneinnahmen, als vergleichsweise günstige Absicherung und als Schutz vor starken Kursrückgängen..

Im Webinar am Sonntag, 1. November, ab 18 Uhr zeigt dir Maya Chaudhuri, Gründerin von SheInvest.de, wie du deine Aktien für dich arbeiten lassen kannst. Sie stellt eine konkrete Strategie für den Einstieg in den Optionshandel vor, die auf statistischen Wahrscheinlichkeiten aufbaut, und erklärt Schritt für Schritt, wie sie funktioniert.

» Jetzt kostenlos anmelden!

Optionen gelten oft als kompliziert und riskant. Maya Chaudhuri räumt mit diesem Vorurteil auf, macht aber auch klar: Wissen und Sorgfalt sind Pflicht. Wer die Mechanik versteht und bereit ist zu lernen, kann mit marktneutralen Strategien unabhängiger von der Richtung des Marktes agieren. Im Online-Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene erfährst du außerdem, wie du dich vom ersten Trade aus Schritt für Schritt zu fortgeschrittenen Optionsstrategien weiterentwickeln kannst.

Wie funktioniert die Einstiegsstrategie konkret? Wie sicherst du dein Depot kostengünstig ab? Und welche Fehler solltest du am Anfang vermeiden? Maya Chaudhuri beantwortet im Webinar deine Fragen live. Ihr Ziel: dir das Handwerkszeug zu geben, mit dem du langfristig finanzielle Sicherheit für dich und deine Familie aufbauen kannst.

» Hier anmelden und deine Fragen live an Maya Chaudhuri stellen!

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Überwinde deine Angst vor der Börse und verstehe die Grundlagen des Aktienhandels. Erfahre, wie du Schritt für Schritt finanzielle Sicherheit für dich und deine Familie aufbauen kannst.

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Verstehe, wie du dein Vermögen vor wirtschaftlichen Krisen schützen kannst. Erfahre, wie du mit cleveren Strategien finanzielle Sicherheit für dich und deine Familie sicherst.

Die vollständige Ausbildung kannst du auf https://SheInvest.de buchen. Wenn du noch Fragen hast, stehen dir unsere Experten dort auch für ein Einzelgespräch zur Verfügung.



Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von TraderFox.

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.