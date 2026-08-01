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Optionen-Webinar

Egal ob rauf oder runter: So gelingen Börsengewinne ohne Marktmeinung

11.08.26 17:37 Uhr
Egal ob rauf oder runter: So gelingen Börsengewinne ohne Marktmeinung | finanzen.net

Die meisten Anleger verbringen ihre Zeit mit der Frage, wohin der Markt als Nächstes läuft. Dabei ist die Marktrichtung für den Anlageerfolg oft zweitrangig. Im kostenlosen Webinar am Montag, 17. August 2026, um 19 Uhr zeigt Prof. Dr. Arun Chaudhuri, wie sich mit Optionen Erträge erwirtschaften lassen - unabhängig von jeder Kursprognose.

Kaum eine Frage beschäftigt Anleger so sehr wie die nach der künftigen Marktrichtung. Ökonomen, Analysten und Charttechniker liefern täglich neue Antworten - und liegen erstaunlich oft daneben. Wer sein Depot konsequent an solchen Prognosen ausrichtet, macht den eigenen Erfolg von etwas abhängig, das sich schlicht nicht zuverlässig vorhersagen lässt.

Dass es auch anders geht, zeigt Prof. Dr. Arun Chaudhuri im kostenlosen Webinar am Montag, 17. August 2026, um 19 Uhr. Der promovierte Yale-Absolvent war als Berater bei der Boston Consulting Group sowie in Managementpositionen bei SAP und der Deutschen Telekom tätig und begleitet seit einigen Jahren institutionelle Investoren im Optionshandel. Genau jene Denkweise, mit der Profis ihre Positionen strukturieren, macht er im Webinar für Privatanleger zugänglich.

Sein Ansatz setzt nicht auf die richtige Marktmeinung, sondern auf Faktoren, die der Anleger selbst steuern kann: Zeitablauf, Volatililität und die Auswahl der Basiswerte. Wer Optionen verkauft, vereinnahmt Prämien - und erzielt damit auch in Märkten Erträge, die seitwärts laufen oder nachgeben. Entscheidend ist nicht, recht zu haben, sondern Wahrscheinlichkeiten und Risikomanagement auf seiner Seite zu haben.

Die Teilnehmer erfahren unter anderem:

  • warum Kursprognosen für den Anlageerfolg überschätzt werden
  • wie Stillhaltergeschäfte funktionieren und woher die Erträge tatsächlich stammen
  • welche Rolle Volatilität und Zeitwert für das Ergebnis spielen
  • welche Risiken der Ansatz mit sich bringt und wie sie sich begrenzen lassen
  • wie ein realistischer Einstieg in der Praxis aussieht

Das Webinar richtet sich an Anleger, die ihr Depot unabhängiger von der Marktrichtung aufstellen möchten - Vorkenntnisse im Optionshandel sind nicht erforderlich. Im Anschluss besteht Gelegenheit, Fragen direkt an den Referenten zu stellen.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze begrenzt.

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Hinweis: Der Handel mit Optionen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Bei Stillhaltergeschäften können die Verluste den Einsatz übersteigen. Die Inhalte des Webinars stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.


Dieses Webinar wird dir präsentiert von finanzen.net und Trader Fox.

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Prof. Dr. Arun Chaudhuri hat Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften an der TU Darmstadt studiert und in Wirtschaftstheorie promoviert. Nach seinen Anfangsjahren als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group war er in diversen Managementpositionen tätig u.a. bei T-Systems und SAP sowie als Gründer und Vorstand eines internationalen IT-Service Unternehmens. Neben seiner weiteren Beratungstätigkeit war er auch über 12 Jahre Professor für Betriebswirtschaft an einer privaten Hochschule. Er hat sich in wechselnder Intensität und Strategie seit 30 Jahren mit Börse beschäftigt. Seit über 2 Jahren ist er nun in Vollzeit ausschließlich mit eigenem Geld als privater Optionstrader aktiv und bezieht daraus sein regelmäßiges reales Einkommen.

Bildquellen: Cherdchai101 / Shutterstock

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