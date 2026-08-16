Mehr Rendite ohne mehr Aktien: So holst du mit Optionen mehr aus deinem Depot

Optionen-Webinar

16.08.26 13:37 Uhr

Maya Chaudhuri von SheInvest zeigt eine konkrete, statistisch erfolgreiche Strategie für den Einstieg in Optionen. Du erfährst, wie sich mit Optionen Renditen in unterschiedlichen Börsenphasen erzielen, Absicherungen kostengünstig abbilden und dein Depot vor einem Crash schützen lässt. Jetzt kostenlos anmelden und deine Fragen live an die Expertin stellen!

Optionen gelten häufig als komplexes Profi-Werkzeug - dabei lassen sich mit ihnen schon mit überschaubarem Aufwand zusätzliche Erträge erzielen, Positionen absichern und ein Depot gezielt vor größeren Kursrückgängen schützen.

Im Webinar am Sonntag, 23. August 2026, um 18 Uhr zeigt dir Maya Chaudhuri von SheInvest eine konkrete, statistisch erfolgreiche Strategie für den Einstieg in Optionen und wie du dich von dort zur fortgeschrittenen Optionshändlerin weiterentwickeln kannst.

Mit Optionen lässt sich ein Portfolio auf mehreren Ebenen bereichern: Sie ermöglichen Renditen in ganz unterschiedlichen Börsenphasen, kostengünstige Absicherungen und Schutz vor einem Crash. Auch Einsteigerinnen können diese Möglichkeiten nutzen - vorausgesetzt, sie bringen die nötige Sorgfalt und Lernbereitschaft mit.

Wie funktioniert eine marktneutrale Optionsstrategie in der Praxis? Und wie gelingt der Übergang vom Einstieg zur fortgeschrittenen Optionshändlerin? Im Online-Seminar für optionsinteressierte Anlegerinnen und Anleger erhältst du praxisnahe Antworten direkt von der Expertin.

Jetzt kostenlos anmelden und deine Frage an Maya Chaudhuri stellen!





Dieser Workshop wird dir präsentiert von finanzen.net und Trader Fox.

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.