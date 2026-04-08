Nie wieder hilflos im Börsencrash: Diese Optionsstrategie schützt dein Depot

Optionen-Webinar

Maya Chaudhuri von SheInvest zeigt Dir im kostenfreien Live-Workshop am 9. August um 18 Uhr, wie Du mit einer statistisch erfolgreichen Optionsstrategie Dein Depot absicherst, Renditen in jeder Börsenphase erzielst und Dich Schritt für Schritt zur fortgeschrittenen Optionshändlerin entwickelst. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen direkt stellen!

Durch die Möglichkeit, Renditen in verschiedensten Börsenphasen zu erzeugen, Absicherungen kostengünstig abzubilden und Schutz vor einem Crash zu schaffen, kann jedes Portfolio mit Optionen bereichert werden. Auch Einsteiger können diese Möglichkeiten nutzen, aber Wissen und Sorgfalt sind Pflicht. Wenn man das respektiert und bereit ist, zu lernen, sind Optionen dank marktneutraler Strategiemöglichkeiten der Schlüssel zu einem nachhaltigem Erfolg.

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Im Live-Workshop am 9. August um 18 Uhr zeigt Optionsexpertin und Marktanalystin Maya Chaudhuri eine konkrete Einstiegsstrategie in Optionen und erklärt, wie Du dich von dort zur fortgeschrittenen Optionshändlerin weiterentwickeln kannst. Du erfährst, wie Du dein Depot vor einem Börsencrash schützen kannst und dabei gleichzeitig Renditen in verschiedensten Marktphasen erzielst.

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Dieser Workshop wird Dir präsentiert von finanzen.net und Trader Fox.

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.