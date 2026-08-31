Optionen verstehen in 30 Minuten: Die Strategie, die jede Anlegerin kennen sollte

Optionen-Webinar

31.08.26 14:30 Uhr

Maya Chaudhuri von SheInvest.de zeigt dir am 6. September um 18 Uhr eine konkrete, statistisch erfolgreiche Einstiegsstrategie in den Optionshandel - marktneutral, kostengünstig und mit klarem Fahrplan zur fortgeschrittenen Optionshändlerin.

Mit Optionen kann jedes Portfolio bereichert werden: Renditen in verschiedensten Börsenphasen erzielen, Absicherungen kostengünstig abbilden und Schutz vor einem Crash aufbauen - das gelingt auch Einsteigerinnen, wenn Wissen und Sorgfalt stimmen.

Im Webinar am 6. September um 18 Uhr zeigt dir Maya Chaudhuri von SheInvest.de eine konkrete, statistisch erfolgreiche Strategie für den Einstieg in Optionen und wie du dich davon zur fortgeschrittenen Optionshändlerin weiterentwickelst.

Du erfährst unter anderem, wie du mit dem Verkauf von Optionen ein regelmäßiges Zusatzeinkommen erzielen kannst, wie sich dein Depot mit cleveren Strategien vor Krisen schützen lässt und welche Rolle Optionen auf dem Weg zu größeren Finanzzielen spielen können.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.