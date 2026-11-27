Optionshandel

Wie du Aktien und Optionen clever kombinierst, um regelmäßig Optionsprämien einzunehmen: Maya Chaudhuri von SheInvest.de erklärt die Wheel-Strategie am Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr Schritt für Schritt – mit Praxisbeispielen, Chancen und Risiken. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen direkt stellen!

• Das Online-Seminar richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene, bietet die Möglichkeit, Fragen live zu stellen, und wird von SheInvest.de präsentiert.

• Maya Chaudhuri stellt im Webinar am 06.12.2026 die Wheel-Strategie vor, die Aktien und Optionen kombiniert, um regelmäßig Prämien zu erzielen.

Wie lassen sich Aktien und Optionen clever miteinander verbinden, um regelmäßig Optionsprämien einzunehmen? Im Finanzen.net-Webinar am Sonntag, 06.12.2026, um 18 Uhr stellt dir Maya Chaudhuri, Gründerin von SheInvest.de, die Wheel-Strategie vor. Sie kombiniert zwei bekannte Optionsstrategien – Cash-Secured Puts und Covered Calls – zu einem klar strukturierten Handelsansatz.

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Schritt für Schritt erklärt die Expertin, wie das „Rad“ funktioniert, nach welchen Kriterien du passende Aktien und Optionskontrakte auswählst und worauf du bei der Umsetzung in der Praxis achten solltest. An konkreten Beispielen zeigt sie dir, welche Chancen die Strategie bietet, wo die Risiken liegen und wie du die typischen Fehler von Einsteigern vermeidest. Im Online-Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene kannst du Maya Chaudhuri außerdem deine Fragen live stellen.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von SheInvest.de.

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Deine Expertin im Webinar

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.