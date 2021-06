Online-Seminar: Erfolgreich in systemrelevante Nahversorgungsimmobilien investieren

» Jetzt anmelden und am 1. Juli um 18 Uhr Anlage-Tipps von den Experten erhalten!

2019 haben Anleger knapp 2,5 Milliarden Euro in Nahversorgungsimmobilien investiert. Warum sich ein Blick auf Sachwertinvestitionen in den Zukunftsmarkt deshalb auch für Sie als Privatanleger lohnen kann?

Nahversorgungsimmobilien bringen nicht nur langfristige Mieteinnahmen, denn sie sind insbesondere eins: konjunkturunabhängig. "Sowohl die Versorgung mit Lebensmitteln als auch mit Dienstleistungen aus der Gesundheitsbranche ist systemrelevant und wird von der Bevölkerung in der Corona-Krise kontinuierlich stark nachgefragt", erklärt Paschalis Christodoulidis, Leiter Vertrieb Privatkunden bei der Hahn Gruppe, im Vorgespräch. Im Online-Seminar am 1. Juli ab 18 Uhr gibt Ihnen der Experte exklusive Einblicke in den Zukunftsmarkt.

Egal ob Lebensmittelmärkte, Drogerien, Apotheken oder sogar Kindertagesstätten: Die systemrelevanten Aspekte der Nahversorgungsbranche sind für Anleger attraktiver denn je. Über 40 Millionen Bundesbürger kaufen täglich Lebensmittel ein. Standorte mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten und bonitätsstarken Mietern gewährleisten hohe Kundenfrequenzen und stabile Cashflows. Die Gesundheitsversorgung ist ebenfalls ein wachsender Bereich, der vom demografischen Wandel und einer alternden Gesellschaft überproportional profitiert. Wie Anleger mit ausgesuchten Sachwertinvestments von der Resilienz entsprechender Immobilien profitieren können, erfahren Sie im Online-Seminar am 1. Juli um 18 Uhr.

Paschalis Christodoulidis erklärt Ihnen im Online-Seminar am 1. Juli ab 18 Uhr worauf Sie bei einer Investition in besonderem Maße achten sollten und welche Besonderheiten es rund um das erfolgreiche Investieren in Nahversorgungsimmobilien zu berücksichtigen gilt.

Ihr Experte im Online-Seminar

Paschalis Christodoulidis ist Leiter Vertrieb Privatkunden bei der Hahn Gruppe. Der gelernte Bankkaufmann ist staatlich geprüfter Betriebswirt für Finanzdienstleistungen und absolvierte seinen International MBA an der Buckinghamshire New University, Großbritannien. Seit über zehn Jahren ist er in der Finanzbranche tätig und verantwortet bei der Hahn Gruppe den Vertrieb Privatkunden sowie die Betreuung von Vertriebspartnern.

