Online-Seminar: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS - eine der letzten Zinsoasen

Anleger brauchen für eine gute Verteilung ihres Vermögens verschiedene Anlageklassen, um die Risiken optimal zu streuen. Neben Aktien und Immobilien gehörten Anleihen früher selbstverständlich dazu. Seit die Zinsen praktisch auf null gesunken sind, haben die Investoren das Interesse an den Papieren verloren. Doch Mittelstandsanleihen können nach wie vor gute Renditen bringen.

Der Markt für Mittelstandsanleihen wächst kontinuierlich. Die Regulierung führt dazu, dass sich immer mehr Mittelständler ihre Finanzmittel auf dem Kapitalmarkt besorgen. So ist das Universum der Anleihen von rund 50 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf aktuell etwa 190 Milliarden Euro angewachsen. Damit steigen auch die Investitionsmöglichkeiten. Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG, erklärt Ihnen exklusiv im Online-Seminar am 25. November ab 18 Uhr, wie Sie Mittelstandsanleihen als Beimischung in der Vermögensanlage nutzen können.

Ob Hightech-Schmieden oder Traditionsbetriebe - mittelständische Unternehmen erwirtschaften mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in Deutschland. Dabei stellen sie einen großen Teil der Arbeitsplätze und kümmern sich um die Ausbildung des dringend gebrauchten Nachwuchses. Im Online-Seminar am 25. November ab 18 Uhr wird Hans-Jürgen Friedrich diesbezüglich auch die folgenden Fragestellungen unter die Lupe nehmen:

Warum finanzieren sich Mittelstandsunternehmen auch mit Anleihen?

Wie hat sich der Markt der Mittelstandsanleihen entwickelt?

Warum ist der Zinskupon in der Regel höher als bei Industrieanleihen?

Worauf ist bei der Selektion der Anleihen zu achten?

Warum ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS besser geeignet als das Einzelinvestment?

Ihr Experte im Online-Seminar

Als ehemaliger Bankdirektor und Leiter Kreditgeschäft unterstützte Hans-Jürgen Friedrich mittelständische Unternehmen bei der Beschaffung von Alternativfinanzierungen über Banken und Kapitalmärkte. Seit 2012 ist er Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und verantwortet die strategische Steuerung und Organisation. Seit 2013 ist er Mitglied im Anlageausschuss des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und dessen Vorsitzender, ebenfalls für den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS seit Auflage im Jahr 2020. Er wurde im Oktober 2020 als Berater in die TESG-Arbeitsgruppe der EU-Generaldirektion (FISMA) berufen.

