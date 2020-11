Online-Seminar: Megatrend Technologie - Investitionen in die Welt von morgen und übermorgen

Vom autonomen Fahren bis zur künstlichen Intelligenz: Der Megatrend Technologie beeinflusst immer mehr Bereiche unseres alltäglichen Lebens nachhaltig. Aktien der Zukunftsbranchen haben sich in der Vergangenheit, verglichen mit solchen konventioneller Unternehmen, langfristig deutlich besser entwickelt. Dass Investoren innovativer Unternehmen kurz- bis mittelfristig höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen müssen, zeigte besonders drastisch die Entwicklung während der Dotcom-Krise: Der NASDAQ ist in dieser Zeit in der Spitze um fast 80 Prozent gefallen. Seither hat der Index wieder um fast 850% zugelegt. Doch wie können Sie als Anleger von diesem Trend profitieren?

» Hier klicken und kostenlos zu diesem spannenden Online-Seminar am 23. November anmelden!

Wie Sie als Anleger in die Technologietrends der Zukunft investieren und damit an dem Boom teilhaben können, zeigen Ihnen die Börsenprofis Dr. Hendrik Leber und Walter Schmitz praxisnah im Online-Seminar am 23. November. Erfahren Sie von Grund auf, was Technologietrends sind und warum eine Investition für Sie lukrativ sein kann.

Dr. Hendrik Leber und Walter Schmitz zeigen Ihnen im Online-Seminar am 23. November anhand von aktuellen Entwicklungen in vier verschiedenen zukunftsorientierten Branchen, wie unser Alltag beeinflusst wird und warum es sich deshalb lohnt, in Technologieaktien zu investieren.

Melden Sie sich jetzt zu diesem Live-Event an! Sie können bequem über Ihren PC, Mac oder Ihr Smartphone an diesem Live-Event teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

Das Fondsmanagement des PRIMA - Zukunft Fonds folgt den Grundsätzen wertorientierten Investierens, die im 20. Jahrhundert von Benjamin Graham entwickelt wurden. Ziel des sogenannten Value Investings ist es, Unternehmen zu ermitteln, deren Kurs an der Börse niedriger als der intern ermittelte faire Wert ist und deren Geschäftsmodell als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird. Langfristig, so die Strategie, folgen die Kurse dem inneren Wert.

» Jetzt mehr über Renditechancen von neuer Technologie erfahren!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Dr. Hendrik Leber ist seit mehr als zwei Jahrzehnten im Investmentgeschäft tätig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft arbeitete er von 1984-89 für die Unternehmensberatung McKinsey und von 1989-1994 für das Bankhaus Metzler. 1994 gründete er in Frankfurt die ACATIS Investment GmbH.

Walter Schmitz gründete 2005 die PRIMA Management AG Luxemburg und den PRIMA Fonds Service GmbH Bergisch Gladbach. Seit 2013 ist er als Eigentümer und Geschäftsführer der Walter Schmitz Vermögensberatung GmbH tätig. Er ist bereits seit 1963 in der Versicherungs- und Investmentbranche tätig.

Disclaimer:

Risiken, wie zum Beispiel die von Kurs- oder Währungs­verlusten, können nie gänzlich aus­geschlossen werden. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück. Frühere Wert­entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem entsprechenden aktuellen Verkaufs­prospekt. Der Verkaufs­prospekt, das KID, das Verwaltungs­reglement bzw. die Satzung, den jeweiligen Jahres- und Halbjahresbericht können bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (Postanschrift: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder im Internet: www.ipconcept.com) oder unter der E-Mail: info@ipconcept.com kostenlos in deutscher Sprache angefordert werden.

Bildquellen: PopTika/Shutterstock.com