JETZT LIVE mit Markus Koch: Boom oder Hype - wie KI die Spielregeln der Wall Street ändert

Profitipps aus Amerika

Wall Street-Experte und n-tv-Korrespondent Markus Koch ist heute Abend ab 18:30 Uhr im Online-Seminar zu Gast. In der Live-Veranstaltung erklärt der Börsenjournalist zusammen mit einem Anlageexperten von DJE Kapital, wie das Thema KI die Spielregeln der Wall Street verändert. Die beiden geben zudem einen Ausblick für das Superwahljahr 2024.

Markus Koch ist einer der beliebtesten und eloquentesten Börsenjournalisten in Deutschland. Für den Fernsehsender n-tv berichtet er seit Jahren vom Börsen­geschehen an der Wall Street. Für das Online-Seminar heute Abend um 18:30 Uhr bei finanzen.net ist Markus Koch deshalb genau der Richtige. In der Live-Veranstaltung erklärt der Börsenprofi alles, was Sie zum Thema KI und Wall Street wissen müssen.

In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen technologischer Revolution und kurzfristigem Trend verschwimmen, steht die Finanzwelt an einem Wendepunkt. Künstliche Intelligenz hat sich längst von einem Schlagwort zu einer unverzichtbaren Triebkraft entwickelt, die das Potenzial hat, die etablierten Spielregeln der Wall Street neu zu schreiben. Doch was unterscheidet einen dauerhaften Boom von einem vergänglichen Hype? Dieser Frage widmet sich Markus Koch im Online-Seminar heute Abend ab 18:30 Uhr.

Markus Koch, der seit Jahren mit seiner Expertise die Komplexität der Finanzmärkte für ein breites Publikum zugänglich macht, wird gemeinsam mit den Finanzexperten von DJE Kapital tiefe Einblicke in die transformative Kraft der KI innerhalb der Finanzbranche geben. Die Teilnehmer erwartet eine detaillierte Analyse darüber, wie KI-Technologien Investmentstrategien, Handelsmechanismen und Risikobewertungen verändern und welche neuen Herausforderungen und Chancen sich daraus für Investoren ergeben. Koch wird dabei auf seine umfangreiche Erfahrung und direkten Beobachtungen von der Wall Street zurückgreifen, um in der Live-Veranstaltung am heutigen Abend um 18:30 Uhr realitätsnahe Prognosen und Einsichten zu liefern.

Darüber hinaus wird das Online-Seminar einen kritischen Blick auf die US-Handelspolitik im Kontext des Superwahljahres 2024 werfen. In einer Phase politischer Umwälzungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten spielt die Handelspolitik eine Schlüsselrolle für die globalen Märkte. Markus Koch wird analysieren, welche Auswirkungen die politischen Entscheidungen auf die Finanzmärkte haben könnten und wie sich Anleger in diesem dynamischen Umfeld positionieren sollten.

Wer hat die größten Chancen auf den Sieg? Donald Trump oder Joe Biden? Welche US-Aktien sollten Anleger in den kommenden Monaten im Blick behalten? Wie positionieren sich die Profis in der aktuellen Börsensituation? Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie heute Abend um 18:30 Uhr bei diesem spannenden Web-Seminar dabei!

Ihre Experten im Online-Seminar

Markus Koch berichtet seit über zwei Jahrzehnten für n-tv und das Handelsblatt von der Wall Street. Kein Journalist hat so viele Jahre auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse verbracht wie er. Ein Börsianer aus Leidenschaft, ein Journalist und Produzent, vor allem aber ein Experte, der Brücken schlägt und mit viel Humor einen Dialog auf gleicher Augenhöhe schafft. 2017 wurde er mit dem Friedrich Vogel-Preis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet und vor Kurzem mit dem DDV-Preis für den Journalisten des Jahres 2019.

Sebastian Hasenack ist studierter Diplom-Ökonom. Er startete seine Karriere 2009 bei dem deutsch-luxemburgischen Vermögens­verwalter Rhein-Asset Manage­ment und war dort zuletzt als Portfolio- und Fonds­manager tätig. 2015 gründete er gemeinsam mit Kollegen eine digitale Vermögens­verwaltung als Start-up. 2018 wechselte er als Leiter Solidvest zur Online-Vermögens­verwaltung der DJE Kapital AG.