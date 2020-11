Live-Analyse um 18 Uhr mit Sandra Navidi zur US-Wahl: Das dürfen Anleger von US-Aktien und vom kommenden Präsidenten erwarten

Die kommende Präsidentschaftswahl in den USA ist eine Schicksalswahl: Mehr als 200.000 Amerikaner sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, die US-Wirtschaft liegt am Boden, fast 14 Millionen Menschen sind arbeitslos, die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten ist gespalten.

Sandra Navidi, beliebt als Gast in Talkshows und bekannt als ntv-Börsenexpertin, ist CEO und Gründerin der Unternehmensberatung Beyond Global. Im Online-Seminar um 18 Uhr gibt die USA-Expertin live und exklusiv ihre Einschätzung zur Präsidentschaftswahl ab - melden Sie sich bereits jetzt kostenlos zu dieser spannenden Veranstaltung an!

Gemeinsam mit Buchautor und Finanzpsychologe Dr. Raimund Schriek blickt Sandra Navidi auf die Situation in den USA am Vorabend der US-Wahl und auf die Chancen der beiden Kandidaten: Kann Präsident Trump seinen Aufenthalt im Weißen Haus fortsetzen oder richtet sich ein demokratischer Herausforderer häuslich ein? Was ist von den Kandidaten zu erwarten? Wer und warum kommt beim amerikanischen Volk besser an? Welche Auswirkungen wird das Wahlergebnis auf die amerikanische Wirtschaft haben? Erfahren Sie im Live-Seminar ab 18 Uhr, welche Faktoren bei dieser US-Wahl eine Rolle spielen und was Sie als Anleger vom künftigen US-Präsidenten erwarten können.

Sandra Navidi und Raimund Schriek werfen auch einen tieferen Blick auf die Kandidaten. Kann der Amtsinhaber seine Vorteile nutzen oder stolpert er über sein psychopathisches Verhalten in der jetzigen Krisenzeit? "Ebenso wie es für Politiker wichtig ist, sich ihrer Persönlichkeit bewusst zu sein, verhält es sich auch für Trader", sagte Dr. Raimund Schriek im Vorgespräch. "Nur wer sich selbst gut kennt, kann nachhaltig intelligente Entscheidungen fällen." Melden Sie sich jetzt zu diesem exklusiven Live-Seminar mit Sandra Navidi und Dr. Raimund Schriek an und seien Sie heute Abend ab 18 Uhr live dabei, wenn die beiden Finanzprofis spannende Anlegerfragen zur US-Wahl persönlich beantworten.

Ihre Experten im Online-Seminar

Sandra Navidi ist in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen. Sie studierte Rechtswissenschaften in Köln, New York und Paris und arbeitete nach ihrem Abschluss zunächst in der Abteilung für internationale Kapitalmärte bei einer Wirtschaftsprüfgesellschaft. 2001 zog sie nach New York und arbeitete dort zuerst als Chefjustiziarin bei Muzinich & Company. Später gründet sie das Beratungsunternehmen BeyondGlobal und ist bis heute CEO. Sandra Navidi ist zugelassene Rechtsanwältin in Deutschland und im Bundesstaat New York und war bereits mehrfach im (deutschen) Fernsehen zu sehen. Beispielsweise diskutierte sie im Juni 2017 bei der Talkshow "Hart aber fair" mit, als es um Donald Trump und seinen Regierungsstil ging. Navidi ist Mitglied mehrerer Organisationen, darunter das American Council on Germany und das Human Rights Watch. Die Juristin und Autorin lebt in New York.

Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler, der viele Jahre an Universitäten gelehrt und geforscht hat, unter anderem in Biochemie und Stressforschung. Wissenschaftsmanagement und die Rolle als Geschäftsführer eines universitätsübergreifenden Netzwerks haben ihn in die Welt der Finanzen geführt. Der erfolgreiche Buchautor veröffentlichte zahlreiche Schriften zu Finanzthemen, darunter auch "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und "Du bist Trader! Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Raimund Schriek konzipiert Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit namhaften Banken, Brokern und Emittenten. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker auf finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf.

