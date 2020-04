Marktausblick mit Markus Koch - so positionieren Sie sich richtig in der Coronakrise

Markus Koch ist einer der beliebtesten und eloquentesten Börsenjournalisten in Deutschland. Für den Fernsehsender n-tv berichtet er seit Jahren vom Börsen­geschehen an der Wall Street. Inzwischen produziert Markus Koch auch eigene Formate und tritt regelmäßig als Börsen­experte in verschie­denen TV-Sendungen auf.

Im finanzen.net-Webinar am Donnerstag gibt Markus Koch zusammen mit dem Aktienexperten Sebastian Hasenack von DJE Kapital einen Ausblick auf die kommenden Börsenwochen. Was bedeutet die Coronakrise für den Aktienmarkt? Könnte der Bärenmarkt schon bald beendet sein? Welche Branchen profitieren und bei welchen sollten Sie als Anleger auf Abstand bleiben? Diese und weitere spannende Fragen stehen Donnerstag ab 18 Uhr im Mittelpunkt - melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem Live-Event an!

Sie als Webinar-Teilnehmer erhalten außerdem einen detaillierten Blick unter die Motorhaube der Vermögensverwaltung von DJE Kapital. Unter anderem sollen in diesem Experten-Webinar folgende Fragen beantwortet werden:

Wie positionieren sich die Profis in der aktuellen Börsensituation?

Kaufen sie zu, halten sie Positionen oder verkaufen sie sogar Anteile?

Welches Szenario für den Aktienmarkt erwartet Markus Koch?

Wie wählen die Profis chancenreiche Titel aus?

Sebastian Hasenack, Leiter der Online-Vermögensverwaltung von DJE, führt vor, wie aktives Portfoliomanagement in Perfektion funktioniert und was Sie als Privatanleger von einem digitalen Vermögensverwalter wie Solidvest lernen können. Das Besondere: Solidvest investiert das Kapital seiner Kunden in Einzeltitel. Auch dazu erfahren Sie mehr im Online-Seminar mit Markus Koch und DJE - los geht's Donnerstag um 18 Uhr.

Ihre Experten im Online-Seminar

Markus Koch berichtet seit über zwei Jahrzehnten für n-tv und das Handelsblatt von der Wall Street. Kein Journalist hat so viele Jahre auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse verbracht wie er. Ein Börsianer aus Leidenschaft, ein Journalist und Produzent, vor allem aber ein Experte, der Brücken schlägt und mit viel Humor einen Dialog auf gleicher Augenhöhe schafft. 2017 wurde er mit dem Friedrich Vogel-Preis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet und vor Kurzem mit dem DDV-Preis für den Journalisten des Jahres 2019.

Sebastian Hasenack ist studierter Diplom-Ökonom. Er startete seine Karriere 2009 bei dem deutsch-luxemburgischen Vermögens­verwalter Rhein-Asset Manage­ment und war dort zuletzt als Portfolio- und Fonds­manager tätig. 2015 gründete er gemeinsam mit Kollegen eine digitale Vermögens­verwaltung als Start-up. 2018 wechselte er als Leiter Solidvest zur Online-Vermögens­verwaltung der DJE Kapital AG.

