Trading-Seminar: Megatrend indischer Aktienmarkt - 5 spannende indischen Aktien & ETFs!

Simon Betschinger von TraderFox vertritt die These, dass die Verhandlungen über eine Freihandelszone zwischen der EU und Indien erfolgreich verlaufen werden. Auch die USA und Indien werden wirtschaftlich näher zusammenrücken. Die Großmacht-Ambitionen des gemeinsamen Rivalen China treiben den Einigungsprozess voran. Indien dürfte in den nächsten 20 Jahren die am schnellsten wachsende Wirtschaftszone der Welt sein. Schon jetzt ist Indien der fünftgrößte Wirtschaftsraum weltweit. Im Jahr 2040 dürfte Indien sogar die USA überflügelt haben.Im Trading-Seminar am 28. Juni stellt Simon Betschinger seine 5 indischen Favoriten-Aktien vor, mit denen Anleger am starken Wirtschaftswachstum Indiens teilhaben können. Er nennt auch ETFs für den indischen Aktienmarkt.

Indien ist dabei, sich zu einer wirtschaftlichen Großmacht zu entwickeln. Über 1,3 Milliarden Menschen streben nach höheren Einkommen und Wohlstand. Wirft man einen Blick in die Rangliste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, rangiert Indien mit einem BIP pro Kopf von rund 2.200 USD weltweit im hinteren Drittel. Der Wachstumsprozess hat bereits an Fahrt aufgenommen. Seit dem Jahr 2000 verzeichnet das Pro-Kopf-Einkommen einen deutlichen Anstieg und hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht. Parallelen zu China sind offensichtlich. Es besteht noch viel Luft nach oben. Zum Vergleich: Das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland liegt bei über 46.000 USD und in den USA sogar bei über 64.000 USD. Wenn sich Indien öffnet, wird das Wachstum durch Technologie-Adaption dynamisch anziehen.

Auch deutsche Unternehmen rechnen mit wachsenden Geschäften in Indien. Nach einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und der Deutsch-Indischen Handelskammer sehen 81 Prozent eine positive Entwicklung der Infrastruktur, 89 Prozent rechnen in den kommenden fünf Jahren mit steigenden Umsätzen. Sie möchten mehr dazu erfahren? Dann seien Sie beim Trading-Seminar am 28. Juni live dabei, wenn Simon Betschinger exklusive Einblicke in seine Strategien gibt.

Ihr Experte Simon Betschinger

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der automatischen Chart­Muster­erkennung, Echtzeit-Signal­generierung und der Visualisierung von Chart­informationen.

