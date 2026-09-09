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Webinar: 11 Qualitäts-Aktien für 12 Monate - das Prinzip hinter dem OSD

Webinar: 11 Qualitäts-Aktien für 12 Monate - das Prinzip hinter dem OSD

11 Aktien, 12 Monate, ein bewährtes Prinzip: Am 16. September erfährst du ab 18 Uhr , wie das OptionsSchein-Depot mit realen Tradebeispielen funktioniert – seit über 10 Jahren mit Echtgeld!

Was macht eine Trading-Strategie über Jahre hinweg erfolgreich – und warum ist gerade die aktuelle Marktphase so spannend dafür? Im Webinar am 16. September ab 18 Uhr dreht sich alles um das beliebte OptionsSchein-Depot (OSD): eine Spekulation auf 11 ausgewählte Aktien über 12 Monate, umgesetzt mit Optionsscheinen. Erklärt wird, wie das Prinzip im Detail funktioniert und warum es seit über 10 Jahren regelmäßig mit Echtgeld – gemeinsam mit den Mitgliedern – durchgeführt wird.



» Jetzt Plätze sichern und exklusive Experteneinblicke in Qualitätsaktien erhalten!



Du erfährst im Webinar für Anleger aller Erfahrungsstufen, warum das OSD seit Jahren als eine der stärksten Strategien gilt, wie die passenden 11 Qualitätsaktien überhaupt gefunden werden und weshalb sich die aktuelle Marktlage besonders gut für solche Trades eignet. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche Aktien und Sektoren derzeit von politischen Entscheidungen profitieren – etwa Industrie-, Infrastruktur- und Rüstungswerte, die vom deutschen und europäischen Fiskalpaket angeschoben werden, oder Energie- und Versorgerwerte, die vom enormen Strombedarf des KI-Booms getragen werden. Auch die weltweiten wirtschaftlichen Herausforderungen kommen zur Sprache – und damit, welche Auswirkungen sie auf die konkreten Entscheidungen im Depot haben.

Dabei bleibt es nicht bei der Theorie: Die Spekulation wird in die Vermögenspyramide eingeordnet, sodass du siehst, welchen Platz eine solche Strategie in einem durchdachten Gesamtvermögen einnimmt. Das Webinar am 16. September ab 18 Uhr ist bewusst praxisorientiert und zeigt auch reale Tradebeispiele, an denen das Prinzip greifbar wird. Der Termin ist für dich geeignet, wenn du verstehen willst, wie sich mit Optionsscheinen gezielt auf Qualitätsaktien spekulieren lässt und wie erfahrene Anleger dabei mit Chancen und Risiken umgehen.



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Dieses Webinar wird dir präsentiert von Goldman Sachs.



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Deine Experten im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.

Bildquellen: Miha Creative / Shutterstock.com

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