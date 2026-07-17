Space Economy Diese Aktien und ETFs bringen Anleger ins All

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Raumfahrt entwickelt sich vom Zukunftstraum zum milliardenschweren Anlagethema. Sinkende Startkosten, Satelliteninternet, Erdbeobachtung, Verteidigung und neue Mondmissionen treiben einen Markt an, der bereits rund 626 Milliarden US-Dollar schwer ist und in den kommenden Jahren die Billionengrenze erreichen könnte. Spätestens seit dem historischen Börsengang von SpaceX steht die gesamte Branche im Fokus – doch welche Unternehmen könnten tatsächlich profitieren und wo lauern überzogene Bewertungen?

Das neue E-Book „Investieren in die Space Economy“ nimmt den boomenden Raumfahrtsektor genau unter die Lupe. Vorgestellt werden acht wichtige Aktien, darunter Rocket Lab, AST SpaceMobile, Intuitive Machines, Planet Labs und BlackSky. Zusätzlich vergleicht der Leitfaden vier in Europa handelbare UCITS-ETFs hinsichtlich Kosten, Zusammensetzung, SpaceX-Anteil und Risikoprofil. So erhalten Privatanleger einen kompakten Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette – von Raketen und Satelliten bis zu Datenanalyse, Mobilfunk und Verteidigung.

Doch die Space Economy bietet nicht nur große Chancen: Hohe Bewertungen, extreme Kursschwankungen, technische Fehlschläge und die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen machen den Sektor besonders anspruchsvoll. Das E-Book zeigt deshalb nicht nur die spannendsten Investmentmöglichkeiten, sondern erklärt auch, wie Raumfahrtaktien und ETFs sinnvoll und dosiert in ein breit aufgestelltes Depot integriert werden können. Jetzt den kostenlosen Leitfaden herunterladen und entdecken, welche Unternehmen beim Wettlauf ins All die besten Karten besitzen.

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Risikohinweis

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Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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