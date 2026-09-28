Um 18 Uhr live: Trading mit System - So helfen Statistik und Psychologie bei besseren Entscheidungen

Statistik statt Bauchgefühl

28.09.26 21:37 Uhr

Trading ohne Bauchgefühl: Ingmar Königshofen zeigt heute Abend ab 18 Uhr, wie Statistik und Psychologie zu fundierteren Entscheidungen führen – inklusive konkreter Trades aus der Praxis.

Bauchgefühl schlägt selten den Markt – Statistik schon eher. Im heutigen finanzen.net-Webinar ab 18 Uhr zeigt dir Ingmar Königshofen, wie er statistisch basierte Handelsansätze entwickelt und seine Trading-Entscheidungen auf eine solide Datengrundlage stellt.

» Jetzt kostenlos anmelden und Trading mit System kennenlernen

Du erfährst im Webinar, warum statistisch fundierte Strategien dabei helfen können, emotionale Fehlentscheidungen zu reduzieren. Außerdem lernst du, welche Rolle die Psychologie beim Trading spielt und wie du besser mit Angst und Gier umgehen kannst.

Besonders praxisnah: Ingmar Königshofen stellt konkrete Trades aus seiner eigenen Handelspraxis vor und erklärt seine Entscheidungen nachvollziehbar. Egal, ob du gerade erst ins Trading einsteigst oder bereits Erfahrung mitbringst – nutze die Stunde, um im Online-Seminar neue Ansätze für datenbasierte Trading-Entscheidungen kennenzulernen.

» Jetzt Platz im Webinar sichern

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von finanzen.net.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.