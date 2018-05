Besser als der Markt: Wie sysShares den MDAX in den Schatten stellt

In Deutschland gilt der DAX als das Börsen­barometer schlechthin. Keine Nachrichten­sendung ohne kurzen Blick auf den Deutschen Aktienindex. Was vielen Anlegern dabei verborgen bleibt: Die Musik an der Börse spielt nicht unbedingt im DAX, sondern eher in der zweiten und dritten Reihe. Vor allem der MDAX legt im Vergleich zum DAX eine nach­haltige Outperformance aufs Parkett. Der MDAX enthält jene 50 deutschen Unternehmen, die den 30 DAX-Konzernen hinsichtlich Markt­kapitalisierung und Börsen­umsatz folgen. Hier ist die Crème de la Crème des deutschen Mittelstands versammelt: unzählige Technologie­führer und Wachstums­unternehmen. Rund 40 Prozent aller mittel­ständischen Weltmarkt­führer kommen aus Deutschland. Der MDAX ist eine Erfolgsgeschichte. In den letzten 10 Jahren legte der Mid-Cap-Index pro Jahr(!) im Schnitt 4,5 Prozent­punkte mehr zu als der DAX.

sysShares®-Index stellt sogar den MDAX in den Schatten

Doch es geht noch mehr: Der Finanz­mathematiker Michael Schnoor und heutige CIO von sysShares® ent­wickelte in den 90er Jahren eine sogenannte Minimum Varianz-Strategie, mit der er schon seit mehr als 20 Jahren teilweise deutliche Über­renditen erzielen konnte. Das von Schnoor entwickelte quantitative Verfahren wählt aus marktbreiten Indizes wie dem MDAX jene Aktien aus, die in Kombination eine geringere Volatilität aufweisen als der zugrunde liegende Index. Das Minimum Varianz-Verfahren senkt das Risiko des Portfolios. Dadurch werden Kurs­rückgänge im Vergleich zum MDAX abgemildert und schneller wieder ausgeglichen. Im Ergebnis steht eine deutlich bessere Performance, wie nachstehende Tabelle verdeutlicht.

Tipp: Exklusive Einblicke in die sysShares-Strategie

Kommenden Dienstag ab 18 Uhr haben wir den Finanz­mathematiker Michael Schnoor im finanzen.net-Webinar zu Gast. Gemeinsam mit Stefan Bülling von VILICO Investment (Index­eigentümer sysShares) stellt Schnoor die erfolgreiche sysShares-Strategie vor und erläutert, worauf Anleger bei der Zusammen­stellung eines Portfolios achten sollten. Melden Sie sich gleich an! Die Teilnahme ist kostenlos und Sie können bequem an Ihrem PC live dabei sein.

» Kostenlos anmelden: Besser als der Markt – wie sysShares® den MDAX in den Schatten stellt

Vergleich: sysShares-Strategie versus MDAX

Wie sich die Minimum Varianz-Strategie lang­fristig auf die Performance auswirken kann, verdeutlicht auch nach­stehender Chart­vergleich.

Erfahren Sie am Dienstag­abend aus erster Hand, wie die sysShares-Strategie en dé­tail funktioniert, wie auch Sie besser als der Markt abschneiden und von dieser erprobten Strategie profitieren können. Gleich anmelden zu diesem spannenden Online-Seminar!

Ihre Experten im Online-Seminar Michael Schnoor ist Finanz­mathematiker und gilt als einer der deutschen Pioniere im Bereich quantitativ-risiko­optimierter Minimum Varianz-Strategien. Der heutige "Kopf des sysShares®-Teams" ent­wickelte bereits in den 90er Jahren seinen proprie­tären Minimum Varianz-Optimierungs­algorithmus. Ende der 90er setzte Schnoor als Leiter Risiko­management bei der Iduna Nova Versicherung seinen Investmentansatz auf die Titel des Euro Stoxx 50® in einem Spezial­fonds­mandat mit einem Anlage­volumen von 75 Mio. Euro in die Praxis um. Es folgten weitere Spezial­fonds­mandate mit bis zu 200 Mio. Euro Volumen bei der Provinzial Versicherung, der Vereins- und Westbank (heute HypoVereinsbank) und der Landesbank Berlin (LBB). Stefan Bülling startete nach Bank­lehre und Studium an der West­fälischen Wilhelms Universität Münster im Jahr 1999 seinen beruf­lichen Werdegang bei einer börsen­notierten Beteiligungs­gesellschaft in Hamburg. Im Dezember 2007 gründete der Diplom-Kaufmann die Fonds- und Investment­boutique VILICO Investment Service GmbH.

Bildquellen: KAZUHIRO NOGI/AFP/GettyImages