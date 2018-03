Die 5 besten Anlagestrategien aller Zeiten

» Gleich anmelden zum Webinar "Die 5 besten Anlage­strategien aller Zeiten"

Inklusive Dividenden­ausschüttungen legte der Dow Jones seit dem Jahr 1898, und damit über einen Zeitraum von 120 Jahren, im Schnitt um satte 10 % pro Jahr zu. Beeindruckend, aber es geht noch besser: Seit den 1960er Jahren gibt es umfangreiche Untersuchungen zu Anlage­strategien, die diese Entwicklung noch in den Schatten stellen.

Die besten Anlagestrategien aller Zeiten

Welche Anlage­strategien funktionieren wirklich? Simon Betschinger hat sich in den letzten Jahren ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Der Unternehmer, Ökonom und Trader interessiert sich dabei "besonders für Strategien, die auf konser­vative Aktien setzen, mit denen Anleger ein geringeres Risiko haben als mit meinem Index-Investment". Im Online-Seminar am Mittwoch­abend stellt Betschinger unter anderem die außer­ordentlich erfolg­reiche Strategie von Portfolio-Manager Pim van Vliet vor.

Pim van Vliet erzielt 15 Prozent pro Jahr

Pim van Vliet beschreibt in seinem Buch "High Returns from Low Risk: Der Weg zum eigenen stabilen Aktien-Portfolio" eine spannende Anlage­methode, die Aktien mit geringer Volatilität und hohen Gewinn­renditen kombiniert. "Pim van Vliet erreicht damit eine jährliche Performance von 15 % und schlägt den Gesamtmarkt deutlich", erklärt Simon Betschinger. "Erstaunlich ist, dass van Vliet ein scheinbares Paradoxon gelingt: mit wenig riskanten Aktien höhere Renditen zu erzielen. Mittlerweile wurde die Strategie aber in vielen wissen­schaftlichen Arbeiten bestätigt. In meinem Webinar am Mittwoch stelle ich diese und andere Anlage­strategien vor. Wir schauen uns an, wieso diese Strategien erfolgreich sind und warum diese Anlage­konzepte funktionieren."

Ihr Experte Simon Betschinger

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der automatischen Chart­muster­erkennung, Echtzeit-Signal­generierung und der Visualisierung von Chart­informationen.

