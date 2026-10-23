Strategie-Webinar

Rallye oder Rücksetzer? Martin Utschneider zeigt, wie du Chancen zum Jahresende nutzt und Risiken begrenzt. Webinar am 30.11. um 18 Uhr – jetzt kostenlos anmelden!

Der Dezember gilt an der Börse traditionell als starker Monat, viele Anleger hoffen auf die Jahresendrallye. Doch nach einem bewegten Börsenjahr ist offen, ob der Schlussspurt wirklich kommt oder ob Rücksetzer drohen. Wer jetzt Entscheidungen für sein Depot trifft, sollte Chancen und Risiken gleichermaßen im Blick behalten.

Im Webinar am 30. November ab 18 Uhr zeigt Martin Utschneider, Head of Asset Management Deutschland bei RoboMarkets, welche Chancen die Kapitalmärkte zum Jahresausklang bieten und wie du sie gezielt nutzen kannst, ohne unnötige Risiken einzugehen.

» Hier kostenlos für das Webinar am 30. November anmelden!

Im Mittelpunkt steht das Chance-Risiko-Verhältnis: Wie erkennst du attraktive Einstiegsmöglichkeiten? Wie begrenzt du Risiken wirksam? Und wie richtest du deine Anlageentscheidungen so aus, dass beides in einem gesunden Verhältnis steht? Der Börsenexperte erklärt außerdem, welche Rolle ein durchdachtes Money Management und der strategische Einsatz von Liquidität spielen, um dein Depot für den Jahresausklang und das Börsenjahr 2027 aufzustellen.

Martin Utschneider bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche mit und ist regelmäßig in Wirtschafts- und Finanzmedien zu sehen. Im kostenlosen Online-Seminar kannst du deine Fragen live an den Experten stellen.

» Jetzt anmelden und Chancen zum Jahresende richtig einordnen!

Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Dein Experte im Webinar

Martin Utschneider ist Head of Asset Management Deutschland bei RoboMarkets. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und war unter anderem für renommierte Banken und Finanzdienstleister tätig. Als gefragter Börsenexperte ist er regelmäßig in Wirtschafts- und Finanzmedien wie ntv, WELT und BILD präsent und tritt als Referent und Moderator bei zahlreichen Finanzveranstaltungen auf. Im Oktober 2026 veröffentlichte er sein Fachbuch „Alles, was Sie vor dem Einstieg über Technische Analyse wissen müssen – oder: warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?“. Für seine Arbeit wurde er 2026 mit dem ersten Platz beim Finfluencer Circle Award in der Kategorie Investment ausgezeichnet.