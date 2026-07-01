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Systematisch investieren

JETZT LIVE: 8 Aktien, 1 System - So schlägst du den Zufall

21.07.26 18:04 Uhr
JETZT LIVE: 8 Aktien, 1 System - So schlägst du den Zufall | finanzen.net

Momentum schlägt Bauchgefühl: Heute Abend ab 18 Uhr erfährst du, wie die NASDAQ-Stock-Box systematisch die stärksten Werte aufspürt - und aktuell auf 849 % in 9 ½ Jahren kommt.

Was wäre, wenn nicht dein Bauchgefühl entscheidet, welche Aktie ins Depot kommt, sondern die nackte Stärke des Marktes? Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr lernst du einen Ansatz kennen, der genau darauf setzt: den Markteffekt auf Momentum-Basis. Gerade im aktuellen Marktumfeld ist das hochaktuell, denn die Rallye wird häufig von wenigen Mega-Caps dominiert, während kleinere Werte unter Druck bleiben und die Marktbreite dünn ist.


» Sichere dir jetzt deinen Platz und lerne die erfolgreichste Stock-Box kennen!


Im Zentrum des Webinars steht die sogenannte Stock-Box. Dahinter steckt ein klar definierter "Topf" an Aktien, der systematisch nach dem stärksten Momentum durchsucht wird; die Titel mit der höchsten relativen Stärke wandern anschließend ins Portfolio. Die bisher erfolgreichste Variante ist die NASDAQ-Stock-Box: Aus dem NASDAQ werden die acht Werte mit dem stärksten Momentum herausgefiltert und eingebucht - also genau aus jenem Index, der langfristig von KI-Innovationen und dem Halbleiterboom nach oben getrieben wird. Das Ergebnis dieses regelbasierten Vorgehens: Per Juni 2026 steht die NASDAQ-Stock-Box bei 849 % Performance nach 9 ½ Jahren!


» Hier kostenlos anmelden, um die Aufzeichnung zu erhalten!

Im Webinar erfährst du, wie dieser Momentum-Ansatz im Detail funktioniert, warum ein regelbasiertes System gerade in einem von schnellen Rotationen und hoher Volatilität geprägten Markt seine Stärke ausspielt und wie sich die Auswahl der Werte nachvollziehbar und reproduzierbar gestalten lässt. Der Termin ist für dich geeignet, wenn du Momentum nicht länger dem Zufall überlassen, sondern strukturiert nutzen willst - egal, ob du bereits aktiv handelst oder einen klaren, systematischen Einstieg suchst. Sei heute Abend ab 18 Uhr dabei und sieh dir an, wie aus konsequentem Momentum-Scanning ein nachvollziehbares Portfolio entsteht.


Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von WH Selfinvest.


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Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Stefan Behleit ist Experte für Markteffekte und Produktmanager bei Investui, der Vermögensverwalter von WH SelfInvest.

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com