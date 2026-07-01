Um 18 Uhr live mit Birger Schäfermeier: Warum gute Trader trotz der richtigen Strategie scheitern - und wie du dieses Schicksal vermeidest!

Taktik reicht nicht mehr

Eine gute Strategie ist erst der Anfang. Heute Abend ab 18 Uhr erfährst du, woran konstanter Trading-Erfolg wirklich hängt - und wie du typische Fehler vermeidest, bevor sie dein Depot kosten.

Kennst du das? Du hast unzählige Setups im Kopf, kennst jeden Indikator und hast dutzende Strategien ausprobiert - und trotzdem bleibt die Kurve in deinem Depot eine Achterbahnfahrt. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr erfährst du, warum Trading-Erfolg kein Wissensproblem ist, sondern eine Frage des Systems. Denn die Realität im Jahr 2026 ist anspruchsvoll: Der Markt wird von einer extremen Konzentration rund um wenige große KI- und Technologiewerte dominiert. Die damit verbundene Volatilität dürfte deutlich steigen - was viele Marktteilnehmer überfordert. Wer hier ohne klaren Plan agiert, wird gnadenlos aussortiert. Erfolg an der Börse ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Disziplin und einem reproduzierbaren Prozess - den Unterschied zwischen reinem Zocken und einem seriösen Börsengeschäft macht nicht die Strategie allein, sondern das System dahinter.

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Es gibt einen Grund, warum viele technisch versierte Trader keine Konstanz erreichen: Sie jagen dem nächsten "perfekten" Setup hinterher, anstatt eine Routine zu etablieren. Im Webinar für Trader, die nach System suchen, wird gezeigt, wie du dein Trading von Zufall auf echte Planbarkeit umstellst. Dabei geht es darum, warum ein Setup ohne klares Risikomanagement wertlos ist und warum Disziplin und feste Regeln wichtiger sind als eine vermeintlich "gute Nase" für den Markt. Du erfährst, wie aus einzelnen Trades ein stabiles System entsteht, das gerade in volatilen, stark konzentrierten Marktphasen standhält.

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Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr ist kein Motivationsvortrag, sondern eine nüchterne Analyse für alle, die verstehen wollen, dass richtiges Investieren wichtiger ist als hartes Arbeiten. Du bist genau richtig, wenn du technisch viel weißt, aber keine stabilen Ergebnisse erzielst, wenn du als Einsteiger von Anfang an strukturiert wie ein Profi arbeiten willst oder wenn du allein an einem Plateau angekommen bist und neue Impulse brauchst.

Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von WH Selfinvest.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Dein Experte im Webinar

Birger Schäfermeier ist Trader seit über 36 Jahren und Gründer der European Trading Academy AG (tradAc). Er hat jede Marktphase erlebt - Euphorie, Crashs, Trends, Seitwärtsmärkte - und vor allem eines erkannt: Nachhaltiger Erfolg entsteht nicht durch Talent oder einzelne Strategien, sondern durch ein klares, wiederholbares System. Mit tradAc bildet er Trader strukturiert aus - mit einem klar definierten Tradingprozess, festen Regeln und professioneller Begleitung.