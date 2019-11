Webinarreihe: Wie geht's an den Börsen weiter? So sollten Sie sich jetzt und für 2020 positionieren

Seit Anfang 2019 hat der deutsche Leitindex DAX annähernd 25 Prozent zugelegt - und so die herben Verluste des vergangenen Jahres mehr als ausgeglichen. Doch wie sollten Sie sich als Anleger nun positionieren? Und wie geht es in den kommenden Monaten an den Börsen weiter?

Im Online-Seminar am 21. November steht die aktuelle Situation an den Aktienmärkten sowie eine detaillierte DAX-Chartanlayse im Mittelpunkt. Trading-Profi Sebastian Hoffmann und Marktanalystin Birgit Klein von Prime Quants zeigen Ihnen als Webinarteilnehmer unter anderem auf, welche Ereignisse den DAX bewegen, wo große Auf- und Abwärtstrends zu erkennen sind und warum der Winter die beste Jahreszeit zum Aktienhandel sein kann. Darüber hinaus stellen die beiden Tradingspezialisten spannende Handelsstrategien vor, mit denen Sie sich in der aktuellen Börsensituation sehr gut positionieren können. Melden Sie sich jetzt zu diesem spannenden Experten-Webinar an - selbstverständlich völlig kostenlos!

Das Online-Seminar am 21. November ist der Auftakt zu einer 4-teiligen Webinarreihe, in der die Börsenprofis tief in die Marktanalyse einsteigen.

Die Inhalte der Webinarreihe im Detail

Teil 1 am 21. November 2019 um 18 Uhr:

Tiefer Blick in den DAX-Chart

Auswertung: Ist der Winter die beste Jahreszeit zum Aktienhandel?

Spannende Handelsstrategien und die Frage: Was ist Trendtrading?

Teil 2 am 28. November 2019 um 18 Uhr:

Technische Analyse und Strategien mit AHA-Effekt

Auswertung: Lassen sich Anleger durch Medien beeinflussen?

Interessante Charts und Marktanalyse mit Volumenhistogramm

Teil 3 am 5. Dezember 2019 um 18 Uhr:

Das Börsenjahr 2019 im Rückblick

Ausführliche Analyse der aktuellen Börsensituation

Spannende Aktien in der Einzelanalyse

Teil 4 am 19. Dezember 2019 um 18 Uhr:

Ausführlicher Ausblick auf das kommende Börsenjahr

Das erwartet Sie 2020 und so sollten Sie sich jetzt positionieren

Ihre Experten in der Webinarreihe

Sebastian Hoffmann wagte direkt nach dem Wirtschaftsabitur den Schritt in die Selbstständigkeit und spezialisierte sich zunächst auf Immobilienfinanzierungen. Mit seiner Leidenschaft fürs Trading entwickelte und testete er unzählige Intraday- und End of Day-Handelssysteme sowie diskretionäre Trading-Strategien und gründete 2011 mit einem Partner die Prime Quants GbR. Sein besonderes Interesse gilt dem Gebiet Behavioral Finance als Grundlage für Low-Risk-Strategien. Sebastian Hoffmann referiert auf Fachmessen und veröffentlicht seit 2008 regelmäßig Kolumnen und Fachartikel über das Auf und Ab der Märkte.

Birgit Klein schlug zunächst eine kaufmännische Laufbahn ein, von der es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Börse war. Geprägt von Aufstieg und Fall des Neuen Marktes, wechselte sie am Anfang der 2000er-Jahre in den Handel mit Futures und Optionen an den US-Märkten. Hier fokussierte sie sich auf die Konzeption und Optimierung von Option-Writing-Strategien sowie des zughörigen Risikomanagements. Seit 2008 kommentiert Birgit Klein regelmäßig das Marktgeschehen, im Jahr 2011 wurde sie Teil des Prime Quants-Teams.

