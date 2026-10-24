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Tesla, SpaceX, ASML & Zebra: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche





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830 Prozent mehr KI-Umsatz, ein fliegender Tesla-Roadster, explodierende Chipnachfrage und Roboter, die ihre Umwelt immer besser erkennen: Die künstliche Intelligenz verändert ganze Industrien – und sorgt an der Börse für spektakuläre Entwicklungen. Doch während einige Unternehmen bereits Milliardengewinne erzielen, investieren andere gewaltige Summen in eine Zukunft, deren wirtschaftlicher Erfolg noch nicht gesichert ist. Welche Aktien bieten tatsächlich langfristiges Potenzial und wo sind die Erwartungen bereits zu hoch? In vier aktuellen Videoanalysen nehmen Andreas Bernstein und Roland Jegen Tesla, SpaceX, ASML und Zebra Technologies genauer unter die Lupe.





Tesla: Das Auto fliegt, doch der Gewinn stürzt ab! Mit dem spektakulären neuen Roadster demonstriert Elon Musk einmal mehr, was technologisch möglich erscheint. Doch hinter der beeindruckenden Show verbirgt sich eine ernüchternde Geschäftsentwicklung: Der Nettogewinn bricht um 43 Prozent ein, während Milliarden in Robotaxis, autonomes Fahren und humanoide Roboter fließen. Gleichzeitig überrascht Tesla mit positivem freien Cashflow. Kann sich der Elektroautopionier tatsächlich zum führenden KI- und Robotikkonzern entwickeln oder bezahlen Anleger bereits heute für eine Zukunft, die noch Jahre entfernt ist?





SpaceX: 830 Prozent KI-Wachstum – und plötzlich ist Starlink nicht mehr die Nummer eins! Elon Musks Raumfahrtunternehmen überrascht mit Quartalszahlen, die selbst optimistische Erwartungen herausfordern. Der Konzernumsatz steigt auf 14,58 Milliarden Dollar, der Nettogewinn erreicht 4,40 Milliarden Dollar. Besonders bemerkenswert: Die KI-Sparte wächst um rund 830 Prozent und überholt beim Umsatz das Satellitengeschäft Starlink. Doch die nächste Herausforderung ist gewaltig: Investitionen von bis zu 40 Milliarden Dollar im vierten Quartal sollen weiteres Wachstum ermöglichen. Wie nachhaltig ist dieser Boom und welche Rolle könnten die diskutierten Verbindungen zwischen SpaceX und Tesla künftig spielen?





ASML: Wenn selbst die Produktion mit dem KI-Boom nicht mehr Schritt halten kann! Der niederländische Halbleiterausrüster meldet 55 Prozent Umsatzwachstum und einen mehr als verdoppelten Quartalsgewinn. Seine EUV-Technologie ist für die Herstellung modernster Chips praktisch unverzichtbar. Mit High-NA-Systemen steht bereits die nächste technologische Entwicklungsstufe bevor. Doch trotz voller Auftragsbücher bleiben entscheidende Fragen: Wie lange hält die enorme Nachfrage an, welche Risiken entstehen durch Exportbeschränkungen und wie viel künftiges Wachstum ist im Aktienkurs bereits eingepreist?





Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – ein unterschätzter KI-Profiteur? Während Nvidia, Tesla und andere große Namen die Schlagzeilen dominieren, positioniert sich Zebra Technologies mit Kameras, Sensoren, RFID und intelligenter Bildverarbeitung in einem entscheidenden Bereich der Robotik. Die Übernahme von Photoneo und die Beteiligung an Apera AI eröffnen zusätzliche Perspektiven. Doch wie nachhaltig ist der jüngste Gewinnsprung und was muss das Unternehmen bei den nächsten Quartalszahlen liefern? Sehen Sie sich jetzt unsere vier aktuellen Aktienanalysen an und erfahren Sie, wo sich hinter dem KI-Hype bereits messbares Wachstum zeigt – und bei welchen Aktien die Börse der Realität möglicherweise vorausgeeilt ist!





Tesla (TSLA):





Tesla Aktienanalyse









SpaceX (SPCX):





SpaceX Aktienanalyse









ASML (ASML):





ASML Aktienanalyse









Zebra Technologies (ZBRA):





Zebra Technologies Aktienanalyse









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