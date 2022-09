Online-Seminar: Erfolgsfaktor "Resilienz" - so investieren Sie in krisenfeste Nebenwerte

Handverlesene Small- und Mid Caps in einem gemanagten Portfolio bieten Anlegern große Chancen und können dabei helfen, mit weniger Schwankungen durch den Bärenmarkt zu kommen. Im Experten-Seminar am 26. September erfahren Sie, welche Stellschrauben Ihr Portfolio möglichst schwankungsarm und dennoch mittelfristig erfolgreich machen.

Im Online-Seminar am 26. September um 18 Uhr zeigt Ihnen das Fondsmanagerduo eine Aktienstrategie, deren Ziel eine langfristige durchschnittliche Wertentwicklung von 10 % p.a. ist. Darüber hinaus liegt der Fokus auf einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu gängigen Aktienindizes.

Im Vorgespräch erklärt Marcel Maschmeyer, dass Nebenwerte ihr Potenzial als relativ krisenfeste Investments innerhalb einer Gesamtallokation ausspielen können. Mittelfristig soll es Anlegern möglich sein, ein wahres Gegengewicht zu höher kapitalisierten Unternehmen in anderen Marktsegmenten aufzubauen und die gerade im Large-Cap-Segment zu beobachtenden versteckten Klumpenrisiken zu puffern.

Wie Sie Nebenwerte optimal in Ihr Depot integrieren können und wie Sie dabei das Risiko minimieren können, erfahren Sie am 26. September im Online-Seminar.

Ihre Experten im Online-Seminar

Marcel Maschmeyerist zugleich Vorstand, Gesellschafter und Fondsmanager der Paladin AM InvAG. Er studierte Volkswirtschaft an der Queen Mary University in London und erlangte zudem einen MBA an der Oxford University. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank. Im Mai 2011 gründete er die Paladin Asset Management GmbH, im Jahr 2013 dann die Paladin Asset Management InvAG mit TGV.

Matthias Kurzrock begann seine Laufbahn im Kapitalmarkt während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften in den 1990er Jahren durch beratende und journalistische Mandate. Ein Schwerpunkt bildete im weiteren Verlauf seine Analysetätigkeit für eine Investmentboutique aus Hamburg, wo er in der Folge Portfolioverantwortung übernommen hat. Er ist für seine ausgewiesene Expertise in Unternehmensbewertung und Recht bekannt. Er ist Vorstand seit Gründung der InVAG im Jahr 2013 und Gesellschafter.

