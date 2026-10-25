Marktcrash? Absicherung mit Prof. Chaudhuri

Tipps für aktive Anleger

25.10.26 19:37 Uhr

US-Midterms und ein möglicher KI-Börsengang können für kräftige Ausschläge sorgen. Optionstrader Prof. Dr. Arun Chaudhuri zeigt am Montag um 12 Uhr, wie du dein Depot mit Puts gegen Kursrückgänge absicherst, ohne Positionen aufzulösen. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

• Das Webinar richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene, bietet die Möglichkeit, live Fragen zu stellen, und wird von TraderFox präsentiert, um Anleger bei Marktunsicherheiten zu unterstützen.

• Prof. Dr. Arun Chaudhuri bietet in einem kostenlosen Webinar praxisnahe Strategien zur Absicherung von Depots mit Optionen an, inklusive Tipps zu Puts, Hebeln und Volatilität.

• In den USA stehen im November Midterms-Wahlen an, die zu erheblichen Marktbewegungen führen können, was Investoren vor Entscheidungen wie Aussitzen, Verkaufen oder Absichern stellt.

Anfang November stehen in den USA die Midterms an, also die Kongresswahlen zur Mitte der Amtszeit. Gleichzeitig blickt der Markt auf einen der meistdiskutierten möglichen Börsengänge im KI-Sektor. Beides kann für kräftige Ausschläge sorgen – in beide Richtungen. Wer jetzt investiert ist, steht vor der Frage: aussitzen, verkaufen oder absichern?

Im Webinar erklärt Prof. Dr. Arun Chaudhuri von option.academy, wie du dein Depot mit Optionsscheinen und Optionen gegen Kursrückgänge schützt, ohne deine Positionen aufzulösen. Der promovierte Ökonom handelt seit über zwei Jahren in Vollzeit mit eigenem Geld als privater Optionstrader und weiß, worauf es in der Praxis ankommt.

» Hier kostenlos anmelden und erfahren, wie du dein Depot absichern kannst!

Im Online-Seminar für Einsteiger und Fortgeschrittene geht Prof. Chaudhuri praxisnah auf folgende Fragen ein:

Puts als Versicherung: Wie funktioniert die Absicherung mit Put-Optionsscheinen und Put-Opti o nen, und was kostet sie?

Wie funktioniert die Absicherung mit Put-Optionsscheinen und Put-Opti nen, und was kostet sie? Der richtige Hebel: Mit welchem Basiswert, welcher Laufzeit und welchem Basispreis sicherst du sinnvoll ab?

Mit welchem Basiswert, welcher Laufzeit und welchem Basispreis sicherst du sinnvoll ab? Volatilität verstehen: Warum werden Absicherungen vor Events wie Wahlen teurer, und wie gehst du damit um?

Warum werden Absicherungen vor Events wie Wahlen teurer, und wie gehst du damit um? Optionsschein vs. Opt i on: Wo liegen die Unterschiede in Handhabung, Kosten und Flexibilität?

Wo liegen die Unterschiede in Handhabung, Kosten und Flexibilität? Konkrete Szenarien: Wie würdest du ein Depot vor einem großen Marktereignis absichern? Prof. Chaudhuri spielt es Schritt für Schritt durch.

Du kannst dem Referenten außerdem live deine Fragen stellen.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Prof. Dr. Arun Chaudhuri hat Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften an der TU Darmstadt studiert und in Wirtschaftstheorie promoviert. Nach seinen Anfangsjahren als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group war er in diversen Managementpositionen tätig u.a. bei T-Systems und SAP sowie als Gründer und Vorstand eines internationalen IT-Service Unternehmens. Neben seiner weiteren Beratungstätigkeit war er auch über 12 Jahre Professor für Betriebswirtschaft an einer privaten Hochschule. Er hat sich in wechselnder Intensität und Strategie seit 30 Jahren mit Börse beschäftigt. Seit über 2 Jahren ist er nun in Vollzeit ausschließlich mit eigenem Geld als privater Optionstrader aktiv und bezieht daraus sein regelmäßiges reales Einkommen.