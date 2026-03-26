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Tipps für aktive Anleger

Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft

26.03.26 08:20 Uhr
Um 18 Uhr live: Ölpreis-Panik lässt nach - Diese Rebound-Aktien werden im Bulle & Bär-Depot jetzt gekauft | finanzen.net

"TIPP CHECKER" Thomas Kolb und Derivate-Experte Florian Roebbeling liefern dir heute Abend ab 18 Uhr Aktien-Vorschläge und passende Assets zum aktuellen Marktumfeld.

Im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene zum Bulle & Bär-Depot lernen Anleger spannende Produkte zu bekannten Einzelaktien kennen, untermauert von Experten-Fundamentalanalysen. Der Fokus wird dieses Mal auf den Auswirkungen des Iran-Konfliktes liegen und wie Anleger am besten damit umgehen! Sie geben in diesem Zusammenhang Tipps zu Stops, zum Take-Profit und erklären ihre Zielrenditen.

Als besonderes Highlight erörtern die beiden auch Zuschaueraktien! Schick dafür bitte deine Wunschaktien an tom@tipp-checker.de oder flo@tipp-checker.de.

» Hier kostenlos für das Webinar anmelden und von neuen aktiven Anlage-Möglichkeiten erfahren!


Florian Roebbeling und Thomas Kolb bewerten mit jahrzehntelanger Erfahrung die Märkte. Dabei stellen sie Einzeltitel vor, die nach einem festen Regelwerk aus fundamentalen Daten und News ausgesucht werden. Dieses Regelwerk wird auch ausführlich besprochen. Zu den Aktien haben die Profis noch Derivate mit einem Anlagehorizont von zwei Wochen bis drei Monaten für Anleger im Gepäck, die chancenorientierter anlegen möchten.

» Plätze sichern und am 26. Februar exklusive Insights erhalten!

Auch allgemeine Tipps zur Anlage erwarten dich im Webinar für jedermann, zum Beispiel: Wie sichere ich mein Depot ab? Wie erkenne ich sinnvolle Kauf- und Verkaufsmomente? Natürlich kannst du auch deine eigenen Fragen mitbringen und den Experten live stellen!


Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Deine Experten im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Das Bulle & Bär Team "TIPP CHECKER" Thomas Kolb und Derivate-Experte Florian Roebbeling kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit, Ende der 90er, in der DAB (Direkt Anlage Bank). Nach Stationen in verschiedenen Investmentbanken, gründete Florian dann das IZA Institut für ZertifikateAnalyse, war geschäftsführender Mitgesellschafter der €uro Akademie und Chef des Handels einer Krypto-Börse. Thomas war viele Jahre bei der Deutsche Börse AG und baute dort eine Deutsch-schweizerische Zertifikate-Börse mit auf. Seit drei Jahren ist er Host von "Hot Bets", dem Podcast über heiße Aktien. Zudem betreibt er den TIPP CHECKER-Kanal auf YouTube und berichtet dort regelmäßig über spannende Börsentrends.



Bildquellen: peterschreiber.media / shutterstock.com