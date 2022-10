JETZT LIVE: Atomenergie ist jetzt grün - Sehen wir eine Wiederbelebung des Sektors?

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Zu Beginn des Jahres hat die EU-Kommission gut 35 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl ein Öko-Label für Kernenergie und Erdgas beschlossen, um einen Anreiz für private Investoren zu bieten. In Deutschland wird darüber gestritten, ob die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert werden sollten, um eine Energiekrise abzuwenden. Gleichzeitig sind weltweit eine Reihe an neuen Atomkraftwerken geplant. Allen voran China mit 32 neuen Atomreaktoren. Sehen wir also eine Wiederbelebung des Sektors?

Unternehmen, die Geschäfte mit dem Rohstoff Uran machen, profitieren von der Renaissance der Atomkraft. Durch die wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland und die Diskussion um ein Öl- und Gasembargo gewinnt Uran als knappes Gut wieder verstärkt an Bedeutung. Deshalb könnte ein Blick auf Uran-ETFs im B2B-Seminar heute um 11 Uhr jetzt lohnen.

Die gegenwärtig größten Uran-Förderländer sind Kasachstan, Australien, Namibia und Kanada. Auch in Deutschland wurde unter anderem in der Sächsischen Schweiz und im Erzgebirge Uran abgebaut und aufbereitet. Investoren haben inzwischen den Rohstoff für sich entdeckt. Doch wie kann man in Uran investieren und inwiefern ist Uran für Ihr Portfolio sinnvoll? Das erfahren Sie im B2B-Seminar heute um 11 Uhr.

Im B2B-Seminar heute erhalten Sie einen Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratern, Vermögensverwaltern, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Ihr Experte im Online-Seminar

David Lump arbeitet im Sales bei HANetf, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs, und ist dort für die DACH-Region zuständig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von ETFs und Aktienprodukten. Vor seiner Anstellung bei HANetf war Herr Lump in verschiedenen Rollen bei der Société Generale, Jefferies, der UBS sowie der Deutschen Börse tätig.

