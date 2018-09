Konsequent passiv - warum aktives Management kaum Mehrwert bringt

Sind Sie auch der Meinung, dass ETFs nicht besser als der zugrundeliegende Index abschneiden können? Am 19. September präsentiert Ihnen Portfolioverwalter Marcus Halter die großen Chancen von börsengehandelten Indexfonds. "In diesem Online-Seminar führe ich Ihnen als Anleger die Stärken von ETFs und gleichzeitigen Schwächen aktiv gemanagter Fonds vor Augen", so der Finanzprofi im Vorgespräch.

Im praxisnahen Online-Seminar veranschaulicht der Finanzprofi von fintego, warum aktiv gemanagte Geldanlagen gegenüber ETFs kaum Mehrwert bringen. "Betrachtet man einen Anlagezeitraum von 10 Jahren und die Fondskategorie Globale Aktien, so schafften es weniger als 2 % der aktiven Fondsmanager einen ausgewählten Vergleichsindex zu übertreffen", erklärt Marcus Halter. Der Experte zeigt Ihnen als Webinarteilnehmer darüber hinaus die besten Tipps und Tricks auf, wie Sie erfolgreich in ETFs investieren. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone am Online-Seminar teil - selbstverständlich kostenlos!

"Vor kurzem stieg das in europäische ETFs investierte Vermögen auf einen neuen historischen Höchststand", so Marcus Halter. "Am 19. September greife ich diese Marktentwicklung ab 18 Uhr auf." Der Portfolio-Experte zeigt außerdem, wie auch Sie von dieser Entwicklung profitieren können und welche Rolle die digitale Vermögensverwaltung dabei spielt.

Ihr Experte

Marcus Halter ist seit Juli 2016 bei der ebase in der Finanzportfolioverwaltung tätig und verantwortlich für die Verwaltung der Managed Depots. Dazu gehört auch die digitale Vermögensverwaltung fintego, die mit ihrem Marktstart im Jahr 2014 zu den Pionieren im deutschen Robo-Advisor-Markt zählt. Herr Halter arbeitet seit 14 Jahren in der Investmentfondsbranche und war vor der ebase viele Jahre im Produktmanagement für Investmentfonds bei großen europäischen Finanzhäusern tätig. Er ist Diplom-Betriebswirt (FH), Certified Financial Planner (CFP®) und European Financial Advisor® (EFA).

Bildquellen: Melpomene / Shutterstock.com