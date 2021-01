Online-Seminar: Niedrigzins und Corona-Crash - sind garantiert steigende Renditen heute noch möglich?

In Zeiten von Niedrigzinsen und turbulenter Märkte ist die Unsicherheit bei Anlegern groß: Das Geld sicher auf dem Konto bunkern und auf steigende Zinsen hoffen, oder doch lieber ein größeres Risiko eingehen und in den Aktienmarkt investieren? Wer mehr aus seinem Geld machen will, sollte nicht auf ein Ende des Niedrigzinses hoffen. Warum das so ist und was das für Sparer letztendlich bedeutet, erklären Dr. Thomas Hempell und Michael Wenzel, Experten für Finanz- und Versicherungsprodukte, im neuen Online-Seminar am 21. Januar um 18 Uhr.

Sind steigende Renditen heute also überhaupt noch möglich? Und wie investiert man als Anleger sein Geld am besten? Antworten auf diese Fragen liefern Ihnen die beiden Investmentprofis live im Online-Seminar am 21. Januar.

Im ersten Teil zu den Finanzmärkten erklärt Dr. Thomas Hempell die Gründe für den Zinsrückgang der vergangenen Jahrzehnte. Er erläutert, warum ein Ende des Niedrigzinses nicht in Sicht ist und was das für die Sparer bedeutet. Michael Wenzel geht im Anschluss auf unterschiedliche Modelle der Anlagen ein und zeigt im im Online-Seminar am 21. Januar, wie eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten gemeinsam mehr erreichen kann. Er geht ganz konkret darauf ein, wie ein Versicherungskollektiv funktioniert und erklärt, wie Anleger, die vergleichbare Ziele haben, voneinander profitieren können.

"Mit dieser Methode können Gelder langfristiger und risikoreicher angelegt - und höhere Renditen erwirtschaftet werden", erklären die beiden Experten im Vorgespräch. Gleichzeitig bleibt diese Art der Geldanlage dennoch flexibel und das Risiko kalkulierbar. Warum das so ist, erfahren Sie am 21. Januar um 18 Uhr in unserem neuen Online-Seminar.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Thomas Hempell, CFA, leitet das Macro & Market Researcht bei Generali Insurance Asset Management (GIAM). Der promovierte Diplom-Volkswirt hat bereits über 15 Jahre Erfahrung im Asset-Management und war zuvor unter anderem bei der AXA und am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) tätig. Bei Generali ist er für Makro- und Marktanalysen zuständig, entwickelt Finanzprognosen und neue Investmentideen.

Michael Wenzel ist Diplom-Mathematiker und Experte für Versicherungstechnik und Versicherungsanlageprodukte. Er studierte an der Universität des Saarlandes und legt bei Generali als Key Account Manager den Fokus auf Investment Management.

